Karely Ruiz revela cómo sobrevivió al robo de su casa: “Teníamos mucho miedo” | VIDEO

Karely Ruiz, la famosa influencer y estrella de OnlyFans compartió un video, a través de su canal de YouTube, en el que narró detalles escalofriantes del robo que sufrió en su casa, ubicada en el municipio de San Nicolás Garza, en Nuevo Léon.

La famosa finalmente rompió el silencio y dio detalles como los golpes, la huida en la madrugada y un vecino que no les quiso ayudar para que pudieran solicitar apoyo de las autoridades.

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Karely Ruiz narra los minutos de terror que vivió durante el robo a su casa

Tras varios días de especulaciones y acusaciones en redes sociales, por ejemplo, del actor e influencer, Alfredo Adame, Karely Ruiz y su esposo Jhon Echeverry decidieron compartir un video en YouTube con el que desmienten haber inventado el robo a su casa.

La famosa de 25 años explicó que la noche del 28 de julio, ella y su esposo se encontraban viendo una película en la sala de cine de su casa junto con un amigo cuando comenzaron a escuchar mucho ruido. Fue entonces, cuando irrumpió un grupo armado que, de inmediato, sometió al esposo de la influencer.

“Abrieron la puerta, se metieron, golpearon a mi esposo. Yo tenía mucho miedo, me hice del baño del miedo”, relató.

Tras reducir al esposo de Karely, los delincuentes preguntaron por los objetos de valor. De inmediato, Echeverry les indicó que estaban en el piso de arriba, mientras que la famosa entregó las llaves de su vehículo.

Según el relato de Karely, su amigo salió de inmediato al jardín y comenzó a gritar y a hacer escándalo para solicitar el apoyo de los vecinos. De acuerdo con la pareja, una vez que los delincuentes salieron de la casa, ellos corrieron afuera para pedir ayuda.

De acuerdo con los reportes policiales, Karely Ruiz sufrió el robo de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, joyería y diversos objetos electrónicos por parte de las personas que ingresaron a su domicilio.

¿Qué le pasó a Karely Ruiz tras el robo de su casa?

Aunque los delincuentes les habían robado también sus celulares, el esposo de Karely Ruiz logró pedir ayuda a través de su Apple Watch. Mientras pedían ayuda de la policía y de sus amigos y familiares, la pareja corrió afuera para intentar resguardarse en la casa de algún vecino y usar un teléfono. No obstante, no recibieron ayuda.

“Le pedimos a un vecino, le suplicamos, le rogamos que por favor nos dejara entrar a su casa para llamar a la policía, pero su negativa fue inminente”, contó Echeverry. El vecino les dijo que se retiraran y que él llamaría a la policía.

En su relato, la influencer y su esposo revelaron que la policía tardó de 15 a 20 minutos en llegar, por lo que los delincuentes ya habían huido con sus pertenencias, tras dejar devastada su casa. Por fortuna, Madison, la pequeña hija de la influencer se encontraba en casa de sus abuelos.

Finalmente, Karely Ruiz aseguró que ya levantó una denuncia por los hechos y que planea mudarse, ya que se había filtrado su dirección.

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