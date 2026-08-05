Asesinaron al influencer César Gastélum mientras transmitía en vivo en Culiacán, Sinaloa

Durante la noche del martes 4 de agosto, dos sujetos asesinaron al creador de contenido César Gastélum, mientras transmitía en vivo una campaña con una app de pedidos y un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa.

El influencer se encontraba acompañado de dos personas más, quienes resultaron ilesas tras el ataque sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en la capital sinaloense.

Con este hecho, ya suman más de 10 creadores de contenido asesinados en Sinaloa en los últimos años, mismos que aumentaron tras la guerra entre La Mayiza y Los Chapitos.

🚨¡Mientras transmitia EN VIVO! ‼️As3sin4n a bal4z0s al influencer César Gastélum a las afueras de un conocido restaurante de pollo frito en el sector Tres Ríos de #Culiacán. Esto ocurrió…👇😰 https://t.co/gEhDn02h3a pic.twitter.com/xXkcGFmMvp — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) August 5, 2026

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Autoridades activan operativo en Culiacán, Sinaloa, tras el asesinato del influencer

De acuerdo a Azteca Sinaloa, agentes de seguridad acudieron al sitio tras recibir una llamada por el número de emergencia, en donde se les informó que un hombre joven con chamarra naranja, pantalón de mezclilla azul y una mochila naranja había sido atacado en el estacionamiento de un restaurante, ubicado en el sector Tres Ríos.

Autoridades resguardaron la zona y comenzaron un operativo en todo Culiacán para dar con los responsables del hecho, además elementos de la Fiscalía local llevan a cabo peritajes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para que se entregue a la familia tras realizarse la necropsia que exige la ley.

¿Quién era César Gastélum?

El creador de contenido era conocido por sus seguidores como Cesarín y había creado una comunidad de miles de personas, ya que su contenido se basaba, principalmente, en sketches, humor y transmisiones en vivo.

No obstante, una parte que llamaba la atención de su contenido era que presumía objetos de lujo como autos o joyas, además de sus viajes por varios puntos del mundo, lo que hacía que lo identificaran por su estilo de vida.

Uno de sus amigos más cercanos era Leovardo Aispuro, mejor conocido como El Gordo Peruci, quien fue asesinado también en Sinaloa.

Luego del asesinato se intuyó que era hermano de Ana Gastélum, esposa del hermano del influencer Markitos Toys; sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna prueba de un posible lazo familiar, ya que Ana ha mencionado que tiene cuatro hermanas.

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