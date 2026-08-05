Xbox aumenta el precio de sus consolas en Europa: ¿Qué pasará con los precios en México?

Microsoft consumó desde el 1 de agosto de 2026 el aumento global de precios de su línea Xbox Series que la compañía había anunciado formalmente en junio. La subida representa la segunda modificación tarifaria del año aplicada a las consolas Xbox Series X y Series S en su ciclo de vida actual y afecta simultáneamente a Estados Unidos, Europa, Reino Unido y otros mercados internacionales según el comunicado oficial de la casa fabricante.

Para audiencia mexicana con planes de compra de consola durante el segundo semestre de 2026, aún no hay un impacto en los precios de Xbox Series X y Series S, aunque según el comportamiento histórico de la compañía se pueden esperar actualizaciones en las próximas semanas.

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Cómo quedaron los precios oficiales de Xbox Series en Europa tras el aumento

La tabla completa de precios oficiales Xbox Series en España y el resto de Europa tras el ajuste aplicado el 1 de agosto quedó de la siguiente manera:

Xbox Series X con lector Blu-ray 4K UHD (1 TB) : 799.99 euros (antes 599.99 euros — subida de 200 euros ).

: (antes 599.99 euros — ). Xbox Series X Digital Edition sin lector (1 TB) : 749.99 euros (antes 549.99 euros — subida de 200 euros ).

: (antes 549.99 euros — ). Xbox Series S (1 TB) : 599.99 euros (antes 399.99 euros — subida de 200 euros ).

: (antes 399.99 euros — ). Xbox Series S (512 GB): 499.99 euros (antes 349.99 euros — subida de 150 euros).

Xbox Series S La Xbox Series S soporta títulos de hasta 120 cuadros por segundo y permite transmitir video en 4K. (Walmart + ChatGPT)

Por qué Microsoft aumentó los precios de Xbox globalmente

Según el comunicado oficial de Microsoft publicado en junio de 2026 y difundido a través del portal oficial Xbox News, la principal razón detrás del aumento generalizado es el encarecimiento de los componentes esenciales para fabricar las consolas. La compañía especificó textualmente que “los precios del almacenamiento y la memoria de las consolas han aumentado más de 2.5 veces” respecto a los costes registrados en años anteriores.

Adicionalmente, Microsoft advirtió en el mismo comunicado sobre una posible nueva duplicación del coste de componentes durante el otoño de 2027, escenario que podría desencadenar una tercera subida tarifaria para las consolas Xbox Series X y Series S dentro del ciclo comercial actual antes del lanzamiento de la próxima generación de consolas.

Cuáles son los precios actuales de Xbox Series X en México

Al momento los principales retailers mexicanos mantienen precios que aún reflejan la tarifa pre-aumento anunciado globalmente por Microsoft el 1 de agosto. Según información verificada en los canales oficiales de venta durante los primeros días de agosto de 2026, los precios actuales son:

Xbox Series X estándar 1 TB con lector (Liverpool) : aproximadamente $16,859 pesos en catálogo oficial (subió respecto al precio de lanzamiento mexicano de $13,999 pesos en noviembre 2020 según registros históricos de la industria mexicana).

: aproximadamente en catálogo oficial (subió respecto al precio de lanzamiento mexicano de $13,999 pesos en noviembre 2020 según registros históricos de la industria mexicana). Xbox Series X Digital Edition 1 TB (Amazon México) : alrededor de $10,924 pesos en catálogo actual, aunque durante Hot Sale 2026 llegó a estar disponible en $10,889 pesos con 22 por ciento de descuento según reportes de El Universal.

: alrededor de en catálogo actual, aunque durante Hot Sale 2026 llegó a estar disponible en $10,889 pesos con 22 por ciento de descuento según reportes de El Universal. Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition (Liverpool) : $20,898 pesos con oferta activa según ficha oficial actual del retailer.

: con oferta activa según ficha oficial actual del retailer. El Palacio de Hierro Xbox Series X 1 TB : entre $13,999 y $15,499 pesos según variante y disponibilidad de inventario.

: entre según variante y disponibilidad de inventario. Otros retailers activos: Walmart, Sam’s Club, Costco, Mercado Libre, Game Planet, Gamers y Sears mantienen inventarios con precios similares al catálogo Liverpool actual.

Qué pasará con los precios de Xbox en México durante las próximas semanas

Microsoft no ha emitido comunicado específico independiente para el mercado mexicano al momento de esta publicación. Sin embargo, según el patrón histórico documentado de aplicación de cambios globales de precios en la región Latinoamérica, existen tres escenarios probables que audiencia mexicana con planes de compra debe considerar:

Escenario 1: reajuste próximo (2 a 6 semanas) . Históricamente, los cambios globales de precios Microsoft se aplican en México con retraso de 2 a 6 semanas respecto al anuncio global. Bajo este escenario, los precios actuales podrían ser los últimos disponibles antes del aumento inevitable durante agosto o septiembre de 2026.

. Históricamente, los cambios globales de precios Microsoft se aplican en México con retraso de 2 a 6 semanas respecto al anuncio global. Bajo este escenario, los precios actuales podrían ser los últimos disponibles antes del aumento inevitable durante agosto o septiembre de 2026. Escenario 2: ajuste gradual por retailer . Los retailers mexicanos podrían absorber temporalmente parte del aumento mediante descuentos promocionales para mantener rotación de inventario existente antes de aplicar los nuevos precios oficiales Microsoft México.

. Los retailers mexicanos podrían absorber temporalmente parte del aumento mediante descuentos promocionales para mantener rotación de inventario existente antes de aplicar los nuevos precios oficiales Microsoft México. Escenario 3: aumento diferenciado por variante. Es posible que el aumento se aplique con distinta intensidad según variante específica de la consola (estándar vs digital vs Galaxy Black Special Edition), replicando el patrón europeo donde el Xbox Series S de 512 GB registró una subida menor (150 euros) que el resto de modelos (200 euros).

Para audiencia mexicana con decisión de compra activa durante los próximos 60 días, la recomendación editorial es verificar diariamente los precios oficiales de Xbox en México a través de los canales autorizados (Amazon, Liverpool, Walmart, Sam’s Club, Costco y Mercado Libre) para identificar el momento óptimo de compra antes de la eventual actualización tarifaria.

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