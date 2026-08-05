EUA ofrece más de 100 millones de dólares por líderes del CJNG; aumenta recompensa por hijastro de “El Mencho”

En una conferencia de prensa, el Fiscal de Estados Unidos (EUA), Todd Blanche, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, así como el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, anunciaron que su país ofrece más de 100 millones de dólares por la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, informaron que se eleva la recompensa de cinco a 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, El Pelón o El 03, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho y quien quedó al frente del cártel.

🚨HAPPENING NOW: Acting Attorney General @DAGToddBlanche announces new charges and rewards alongside @FBI, @DEAHQ, @DOJCrimDiv, @HSI_HQ, @IRS_CI, and @StateINL for the capture and/or conviction of SENIOR LEADERS of Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), a Designated Foreign… pic.twitter.com/ZPj2fOX4o8 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 5, 2026

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¿Por qué aumentaron las recompensas contra líderes del CJNG en EUA?

De acuerdo al fiscal Blanche, personajes como El Pelón; Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de El Mencho; Hugo Mendoza Gaitán, El Sapo; Ricardo Ruiz Velazco, Tripa; Julio César Montero, El Tarjetas, y Carlos Andrés Rivas, La Firma, por mencionar algunos, son acusados de tráfico de fentanilo en EUA, otros delitos de narcotráfico, tráfico de armas y fraude.

Ante esto, puntualizó que ya hay casos abiertos contra integrantes del CJNG en las cortes de Nueva York y Washington DC.

Además, se adelantó que en los próximos días el Departamento de Estado cancelará las visas de 65 familiares cercanos a líderes o integrantes del CJNG.

Funcionarios mexicanos tienen nexos con cárteles: DEA

Durante la conferencia de este 5 de agosto, el director de la DEA reiteró una presunta complicidad entre funcionarios mexicanos y grupos del crimen organizado, esto luego de que se oficializara una denuncia contra integrantes del gobierno de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a finales del pasado mes de abril.

Los funcionarios estadunidenses aseguraron tener pruebas de que gobiernos en México han brindado “apoyo” a líderes del narcotráfico para facilitar operaciones delictivas, entre ellas el lavado de dinero, es por eso que sentenciaron que seguirán combatiendo la corrupción.

“Si traficas drogas mortales, obtienes ganancias del sufrimiento de otros o usas un cargo público para proteger a los cárteles, esta es tu advertencia, la DEA va por ti”, señaló.

No obstante, informaron que sigue trabajando en conjunto con el Gobierno de México y calificaron como “excelente” la comunicación del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

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