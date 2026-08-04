Filtran llamada al 911 de Estrellita ante la muerte de Dafne; Otoniel Martínez da detalles del caso

Tras la muerte de Dafne Zapata Quintos en la academia militarizada Marina Doenitz, se filtró en redes sociales el audio de la supuesta llamada de Estrellita “N”, la coordinadora del área femenil de dicha academia, realizada al 911 para solicitar ayuda urgente ante la muerte de la adolescente.

En un reciente video, el periodista Otoniel Martínez explicó con más detalles este caso y reveló que la madre de Dafne asegura que el audio de Estrellita es verídico. Te contamos.

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¿Qué dijo Estrellita en la llamada al 911 durante la muerte de Dafne?

A dos semanas de la muerte de Dafne Zapata Quintos, de solo 13 años de edad, comenzó a circular en redes sociales un audio de la llamada al 911 en la que una mujer pide con urgencia una ambulancia para auxiliar a Dafne, quien presuntamente se estaba infartando y presentaba espuma en la boca.

Al respecto, Otoniel Martínez menciona que fue la madre de la menor quien afirmó que la grabación sí corresponde a ese momento, pues reconoció la voz de la presunta culpable del feminicidio de Dafne.

En el audio que dura aproximadamente ocho minutos, se escucha decir a Estrella “N” decir que Dafne había perdido el conocimiento. “Está inconsciente, inconsciente”, se escucha decir a la coordinadora con voz desesperada.

¿Danna Yanina “N” estaba con “Estrellita” durante llamada al 911?

Danna Yanina es una de las tres detenidas por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos. Y, aunque se ha dicho que también es una víctima, el audio revela que la joven sí se encontraba con Estrellita en el momento de la muerte de Dafne.

En el audio se escucha a Estrellita mencionar el nombre de Danna Yanina, en al menos tres ocasiones.

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía de Tamaulipas se han negado a confirmar si el audio es auténtico y si la voz corresponde a la de Estrellita “N” implicada en el feminicidio ocurrido en la escuela militarizada Marina Doenitz, el pasado jueves 16 de julio de 2026.

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