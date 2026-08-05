Samsung confirma el Galaxy Watch Ultra2 en México y la preventa termina el 20 de agosto de 2026: precio oficial y cómo gestionar un descuento con 24 MSI

Samsung confirmó la llegada del Galaxy Watch Ultra2 a México, un reloj inteligente diseñado para deportes de alto rendimiento y actividades al aire libre. Su precio oficial es de $12 mil 999 pesos y la preventa permanecerá disponible hasta el jueves 20 de agosto de 2026.

De acuerdo con Samsung Newsroom México, quienes realicen la compra en la tienda oficial pueden obtener 5% de descuento al iniciar sesión con una Samsung Account, además de pagar hasta a 24 meses sin intereses con tarjetas participantes. También están disponibles Galaxy Canje, puntos Samsung Rewards y una correa de regalo, aunque algunos beneficios no son acumulables.

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¿Cómo queda el precio con el descuento de preventa?

Al iniciar sesión con una Samsung Account, el descuento del 5% representa un ahorro cercano a $650 pesos. Si también se eligen los 24 meses sin intereses, el cálculo estimado queda así:

Descuento aproximado: $649.95 pesos

$649.95 pesos Precio final: $12 mil 349.05 pesos

$12 mil 349.05 pesos Pago a 24 meses: alrededor de $514.54 pesos al mes

Según la ficha oficial del Galaxy Watch Ultra2 en Samsung México, los 24 meses sin intereses están disponibles mediante PayPal con tarjetas de crédito Banamex y Mercado Pago con tarjetas BBVA.

Antes de completar la orden será necesario comprobar que el descuento y las mensualidades aparezcan en el carrito, ya que la promoción depende de la forma de pago y de la autorización del banco.

¿Cómo obtener los beneficios de la preventa?

Para aplicar el descuento y consultar las opciones de pago se deben seguir estos pasos:

Entrar a la tienda oficial de SAMSUNG MEXICO Iniciar sesión con una Samsung Account. Buscar el Galaxy Watch Ultra2. Elegir entre Plata Titanio o Gris Titanio. Seleccionar Galaxy Canje, en caso de entregar un dispositivo elegible. Agregar el reloj al carrito. Confirmar que se aplique el descuento del 5%. Elegir PayPal o Mercado Pago como forma de pago. Seleccionar los meses sin intereses disponibles. Revisar el precio final antes de completar la compra.

De acuerdo con Samsung Newsroom México, la preventa también incluye los siguientes beneficios:

10X Samsung Rewards del 27 de julio al 20 de agosto.

del 27 de julio al 20 de agosto. Correa de regalo al comprar en la página oficial.

al comprar en la página oficial. Ahorro adicional mediante Galaxy Canje , al entregar un dispositivo elegible.

, al entregar un dispositivo elegible. 10% de descuento adicional en compras realizadas durante algunas transmisiones de Live Commerce.

Samsung aclara que ciertos beneficios no son acumulables, por lo que se deberán revisar las condiciones antes de pagar.

¿Qué características tiene el Galaxy Watch Ultra2?

Según la ficha oficial de Samsung, el reloj está disponible en una medida de 47 milímetros y cuenta con:

Caja de titanio y cristal de zafiro

Pantalla Super AMOLED de 1.52 pulgadas

Resolución de 498 por 498 píxeles

Brillo de hasta 5 mil nits

Procesador Snapdragon Wear Elite

Memoria RAM de 2 GB

Almacenamiento de 64 GB

Batería de 800 mAh

GPS de doble frecuencia

Conectividad LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi y NFC

Sistema Wear OS 7 con One UI 9 Watch

Además, incorpora:

Resistencia 10 ATM

Protección IP69K

Certificación militar MIL-STD-810H

El estándar EN13319 para instrumentos de buceo

Samsung señala que su batería ofrece 35% más capacidad frente al modelo anterior, mientras que el cuerpo es 12% más delgado para facilitar su uso durante entrenamientos y actividades al aire libre.

¿Qué funciones deportivas y de salud incluye?

Entre sus principales herramientas se encuentran:

Seguimiento de carrera de montaña

Medición de elevación, recorrido y avance

Orientación personalizada sobre hidratación

Registro de profundidad, tiempo e intervalos de inmersión

Electrocardiograma

Monitoreo del sueño

También integra Galaxy AI y Samsung Health para analizar la actividad física, la recuperación y algunos indicadores cardiovasculares. Sin embargo, la disponibilidad de las funciones puede variar según el país, el teléfono vinculado y la versión de las aplicaciones.

Estas herramientas están diseñadas para el seguimiento del bienestar y no sustituyen una valoración médica.

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