Julio César Arredondo: Las claves del caso del estudiante que desapareció tras salir del trabajo en Chapultepec, Culiacán

Julio César Arredondo Bojorquez tenía toda la vida por delante; no obstante, la violencia en México no solo le arrebató la vida, sino también los sueños y proyectos. En adn Noticias, te contamos las claves del deplorable homicidio de un joven estudiante que trabajaba en una cafetería en Culiacán, Sinaloa, para costear sus estudios y gastos personales.

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¿Qué le pasó a Julio César Arredondo?

Como cada día, Julio César Arredondo se dirigía a la universidad donde estudiaba la carrera de Arquitectura; más tarde, acudía a trabajar en la cafetería Star Matcha, propiedad de su prima. Judith Sicairos.

Tras terminar su turno en el establecimiento ubicado sobre Boulevard Pedro Anaya 1485, colonia Chapultepec, en Culiacán, Julio César se dirigió hacia la parada de autobús para regresar a su casa. Sin embargo, alrededor de las 21:10 horas, el estudiante había sido víctima de secuestro.

Las claves del caso de Julio César Arredondo

Tras perder comunicación con él, su familia lo esperó hasta las 12 de la noche. Fue entonces que iniciaron una intensa búsqueda en el municipio de Culiacán y solicitaron el apoyo de las autoridades.

El 24 de julio las autoridades hallaron un cuerpo que se encontraba en el interior de bolsas de plástico. Los restos se hallaban en un costado del puente Morelos, sobre el paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo.

Fue hasta el 31 de julio cuando personal del Servicio Médico Forense (Semefo) identificó su cuerpo. Fue necesario realizar una prueba de adn para identificar los restos de Julio César Arredondo ya que presentaban notables rastros de violencia.

Hasta el momento, las autoridades de Culiacán continúan con las investigaciones; sin embargo, no existen rastros que ayuden a identificar a los presuntos culpables del homicidio de Julio César Arredondo o las razones por las cuáles cometieron este crimen atroz.

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