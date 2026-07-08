Sigue debilitamiento del cártel de Sinaloa; abaten a “El Texas” en Culiacán

Cristhian Guadalupe “N”, alias “El Texas”, señalado como presunto operador de una célula armada vinculada al cártel de Sinaloa, fue abatido durante un operativo realizado por fuerzas estatales y federales en un complejo residencial del sector Infonavit Humaya, en Culiacán.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que el despliegue fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quienes fueron agredidos durante la intervención y al repeler el ataque, el líder criminal fue abatido.

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Asimismo señaló que fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.

1 ametralladora y 7 fusiles de asalto.

2 granadas de fragmentación.

42 cargadores y 3,170 cartuchos de diversos calibres.

100 dosis de cocaína.

Equipo táctico y de radio comunicación.

2 vehículos.

En Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos”, generadora de violencia en la entidad.

Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 8, 2026

De acuerdo con fuentes de seguridad, “El Texas”, también conocido como “01”, era identificado como uno de los principales líderes armados que tomó el control de grupos delictivos en Culiacán tras la muerte de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “La Perris” o “El 27”.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

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