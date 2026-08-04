Samsung confirma los precios de los nuevos Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra y Z Flip8 en México: así es la preventa

Samsung anunció los precios y la disponibilidad de sus tres nuevos dispositivos plegables en México: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Flip8. La preventa ya está en marcha y estará disponible hasta el 20 de agosto, con beneficios exclusivos para quienes compren durante este periodo.

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¿Cuánto cuestan los nuevos Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra y Z Flip8 en México?

Samsung anunció que la preventa de los tres equipos ya está disponible en su sitio oficial y en la Samsung Shop App, y se extenderá hasta el 20 de agosto de 2026.

Los precios de cada modelo son los siguientes, según detalló la compañía:

Galaxy Z Fold8 : versión de 1 TB a $45,999.

: versión de 1 TB a $45,999. Galaxy Z Fold8 Ultra : versión de 512 GB a $50,999, y versión de 1 TB a $58,499.

: versión de 512 GB a $50,999, y versión de 1 TB a $58,499. Galaxy Z Flip8: versión de 512 GB a $30,499.

Durante el periodo de preventa, quienes compren alguno de estos equipos pueden acceder a diversos beneficios exclusivos:

Precio especial con hasta $5,000 pesos de descuento

10X en Samsung Rewards

10% de descuento adicional al comprar con Samsung Account

Hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Samsung también confirmó que durante la compra se puede aplicar el cupón ZFEMLIVE, que da un 10% de descuento (disponible del 22 de julio al 20 de agosto). Asimismo, las personas que compren a través de los canales oficiales acceden a envío gratuito y a la posibilidad de acumular puntos con Samsung Rewards para canjear en compras futuras.

Además, está disponible el programa Galaxy Canje, que permite obtener un ahorro al entregar un smartphone actual.

Samsung confirmó que los nuevos modelos de celulares estarán disponibles en los siguientes colores:

Galaxy Z Fold8 : Grafito, Crema, Lavanda y Pistache

: Grafito, Crema, Lavanda y Pistache Galaxy Z Fold8 Ultra : Grafito, Violeta Sombra y Verde Sombra

: Grafito, Violeta Sombra y Verde Sombra Galaxy Z Flip8: Grafito, Crema, Rosa y Menta

¿Qué diferencia a los nuevos celulares Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra y Z Flip8?

La nueva serie de Samsung está “basada en siete generaciones de innovación” y reúne tres propuestas distintas, pensadas para diferentes estilos de uso.

Por un lado, el Galaxy Z Fold8 está pensado para ofrecer una experiencia más inmersiva para consumir todo tipo de contenido. Cuenta con tecnología Flex Titanium, una estructura de pantalla que permite un diseño más delgado y con una menor visibilidad del pliegue.

Por su parte, el Galaxy Z Fold8 Ultra está diseñado para quienes buscan el máximo nivel de productividad, con pantalla principal de 8 pulgadas que favorece la multitarea y permite alternar entre aplicaciones.

Finalmente, el Galaxy Z Flip8 tiene una FlexWindow renovada, pensada para acercar aplicaciones, información y funciones inteligentes directamente a la pantalla exterior.

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