Liverpool remata el Motorola Edge 50 Fusion reacondicionado con $3,600 de descuento: ideal para el regreso a clases

El Motorola Edge 50 Fusion reacondicionado está en rebaja en Liverpool, con un precio de $7,799 pesos y un descuento de $3,600. La oferta llega antes del regreso a clases, previsto para el 31 de agosto según el calendario oficial del Gobierno de México.

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¿Cuánto cuesta el Motorola Edge 50 Fusion reacondicionado en Liverpool y cómo pagarlo?

Según la ficha del producto en Liverpool, el equipo bajó de $11,399 a $7,799 pesos, un ahorro de $3,600. El dispositivo, disponible en color azul, tiene envío gratis a todo el país, con opción de recibir a domicilio o recoger en tienda mediante Click & Collect.

Para el pago en diferido, las opciones con tarjetas Liverpool son:

3 meses sin intereses: $2,599.67 al mes

6 meses sin intereses: $1,299.83 al mes

Pago único: $7,799

Con otras tarjetas, VISA y MasterCard, la opción disponible es de 3 meses sin intereses de $2,599.67, además del pago único.

El Motorola Edge 50 Fusion disponible en Liverpool es un modelo reacondicionado, descrito por la tienda como en excelentes condiciones físicas y de funcionamiento, aunque sus accesorios pueden ser genéricos. El producto cuenta con Garantía Liverpool.

Motorola Edge 50 Fusion Liverpool ofrece el equipo con hasta 6 meses sin intereses. (Liverpool)

¿Qué características tiene el Motorola Edge 50 Fusion?

El equipo a la venta en Liverpool cuenta con pantalla POLED de 6.7 pulgadas y resolución de 1080 x 2400 píxeles. En cámaras, la parte trasera tiene un sistema de 50+13 megapíxeles, mientras que la cámara frontal es de 32 megapíxeles.

Otras especificaciones técnicas del Motorola Edge 50 a la venta en Liverpool son:

Nano SIM

Conectividad Bluetooth, NFC y WiFi

Lector de huella y reconocimiento facial

Memoria RAM de 8 GB

Almacenamiento de 256 GB

Procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Sistema operativo Android

Batería de 5,000 mAh, con tecnología de carga rápida

El aparato a la venta en Liverpool viene desbloqueado para cualquier compañía celular, y tiene a Google Assistant como asistente de voz integrado.

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