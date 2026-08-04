EA Sports FC 27 confirma The Gallery: la nueva forma de coleccionar en Football Ultimate Team

EA Sports FC 27 confirma oficialmente la llegada de The Gallery y nuevas mecánicas de colección para Football Ultimate Team, el popular modo para armar tu propio equipo de fútbol. La nueva edición del videojuego de Electronic Arts tiene fecha de lanzamiento global programado para el 25 de septiembre de 2026 en PlayStation, Xbox y PC.

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The Gallery y el cambio en las rarezas en FC 27

El nuevo modo The Gallery funciona como un espacio dedicado para rendir homenaje a las cartas icónicas que los jugadores han utilizado a lo largo de su historia en el modo. Completar conjuntos de jugadores en esta galería otorgará recompensas cosméticas y versiones Holográficas de las cartas favoritas. Estas versiones no mejoran el rendimiento en el campo, pero añaden un valor visual distintivo a la plantilla.

Este cambio viene acompañado de una reestructuración en el sistema de rarezas: desaparecen las categorías “Común” y “Rara”. A partir de FC 27, todos los sobres clasificarán a los jugadores únicamente como Oro, Plata y Bronce. EA Sports asegura que esta modificación no altera las probabilidades base de obtener cartas de alto rendimiento en comparación con la edición anterior.

DCP simplificados y evoluciones con caminos

Los Desafíos de Creación de Plantillas (DCP) incorporan una versión Streamlined (simplificada). Este formato elimina requisitos complejos como química específica o nacionalidades, pidiendo en su lugar un Overall o puntuación total mínima. La principal ventaja es que estos desafíos pueden completarse de manera gradual, otorgando más flexibilidad al usuario.

En el sistema de Evoluciones, los jugadores ahora podrán elegir entre diferentes caminos de mejora para una misma carta (por ejemplo, priorizar puntos de regate o aumentar la velocidad). Además, la cadena completa de mejoras futuras será visible desde el inicio, permitiendo una planificación estratégica a largo plazo.

Ajustes de balance y modo un jugador

Para mantener la identidad de los futbolistas a lo largo de la temporada, el uso de PlayStyle+ se reducirá y las mejoras de atributos serán menos frecuentes. La progresión de la plantilla será más gradual, exigiendo mayor compromiso, aunque se compensará con una mayor entrega de monedas por partido y más sobres intercambiables en el mercado.

En el modo un jugador (single-player), se introducen eventos temáticos contra la IA con equipos personalizados y objetivos específicos, diseñados para ofrecer una experiencia distinta a los duelos tradicionales contra la CPU.

EA Sports FC 27 Mbappé, portada de la nueva edición. (Electronic Arts)

Ediciones y fechas de lanzamiento

Lanzamiento global : 25 de septiembre de 2026.

: 25 de septiembre de 2026. Acceso anticipado (7 días) : Disponible desde el 18 de septiembre de 2026 para quienes adquieran la Ultimate Plus Edition o la Ultimate Edition .

: Disponible desde el 18 de septiembre de 2026 para quienes adquieran la o la . EA Sports FC 27 Lite: Versión de prueba gratuita disponible el día del lanzamiento con modos limitados.

La Ultimate Plus Edition (disponible en reserva anticipada hasta el 31 de agosto de 2026) incluye hasta 10,000 FC Points repartidos mensualmente, pases prémium de las temporadas 1 a 5 y un jugador ICONO internacional con valoración 85+.

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