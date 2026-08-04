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VIDEO: Fuerte erupción del Volcán de Fuego en Guatemala; declaran alerta por peligro en la zona
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VIDEO: Fuerte erupción del Volcán de Fuego en Guatemala; declaran alerta por peligro en la zona

Las autoridades comenzaron la evacuación de varias comunidades tras iniciar la erupción y piden a la población no acercarse a la zona

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala activó alerta naranja por peligro, luego de que el Volcán de Fuego lanzara una fuerte erupción durante el lunes 3 de agosto, lo que provocó la evacuación de ciudadanos.

Además, realizaron un cierre preventivo al ingreso al volcán Alotenango, un camino que cercano y que también lleva al Volcán de Fuego, debido al descenso de material incandescente y grandes columnas de gas y ceniza.

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Volcán de Fuego en Guatemala continúa con actividad intensa hoy 4 de agosto

De acuerdo a un comunicado oficial de CONRED, durante este martes 4 de agosto continúa la actividad intensa en el volcán de Fuego, luego de que en la madrugada se registró nuevo descenso de material incandescente que puso en peligro a los departamentos de Caserío El Provenir, Sacatepéquez; Cabecera de Escuintla y Yepocapa, Chimaltenango.

“Bajo Alerta Anaranjada Institucional, se ha fortalecido el monitoreo permanente del volcán, la coordinación con autoridades departamentales, municipales y locales, así como la comunicación con las comunidades ubicadas en las áreas de mayor exposición”, explicaron.

Las restricciones de paso también se extendieron al volcán Acatenango, debido a que la fuente de lava se elevó entre los 200 y 300 metros sobre el cráter.

Recomendaciones ante la erupción del volcán de Fuego

Ante la fuerte actividad en el volcán de Fuego, las autoridades guatemaltecas hicieron un llamado a la población a no acercarse al volcán ni a las barrancas, además de:

  • Atender las indicaciones de las autoridades locales
  • Tener preparado el Plan Familiar de Respuesta
  • Mochila de las 72 horas
  • Aplicar el principio de autoevacuación

Y es que no es la primera vez que el volcán de Fuego presenta ese tipo de actividad, puesto que en 2018 dejó cientos de personas fallecidas y desaparecidas, por lo que las autoridades guatemaltecas han intensificado las acciones de prevención.

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