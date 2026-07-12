Abre en Culiacán, Sinaloa, la primera tienda que te observa mientras compras: así es el nuevo formato “laboratorio” del retail en México

El retail mexicano suma un nuevo formato de tienda en el noroeste del país, pensado para observar de cerca los hábitos de compra del consumidor local. MAJA Sportswear abre las puertas de su primera Tienda Laboratorio en Culiacán, un espacio que combina venta, investigación y formación bajo un mismo techo y que la marca describe como un punto permanente de aprendizaje sobre sus clientes.

La apertura llega en un momento en que las marcas de indumentaria outdoor buscan diferenciarse más allá del punto de venta tradicional. Sinaloa se convierte así en el escenario de un experimento que promete cambiar la forma de vender ropa y calzado en México, aunque el mecanismo central del proyecto todavía sorprende a quienes visitan la tienda por primera vez.

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¿Qué ofrece la tienda laboratorio de MAJA Sportswear en Culiacán?

La pieza clave del proyecto es una cámara Gesell instalada directamente en el piso de venta, una herramienta que hasta ahora era exclusiva de estudios de mercado y no de tiendas físicas. El dispositivo registra recorridos, tiempos por sección e interacciones del cliente con el producto, y cruza esos datos con la información digital y transaccional que MAJA ya gestiona.

La cámara Gesell permite observar el comportamiento espontáneo del cliente mientras recorre la tienda con normalidad. MAJA une esa observación con los datos que ya recopila en sus canales digitales, y logra así una lectura más completa del recorrido de compra dentro del sector outdoor.

El director de Marketing de MAJA Sportswear, Adrián Espinoza, explica que las ventas muestran qué compra el cliente, pero la cámara agrega el porqué detrás de cada decisión. Según Espinoza, el valor del modelo está en unir venta, investigación y formación en un mismo espacio, para que los hallazgos se apliquen de inmediato sobre la operación diaria de la tienda.

El equipo comercial que se capacita en esta sucursal observa en vivo la reacción del cliente ante el producto. La marca describe ese proceso como un ciclo que va de observar, aprender y entrenar hasta volver a observar, y suma además un espacio de cafetería llamado Café MAJA Mexicano dentro del mismo local.

¿Dónde está la tienda laboratorio de MAJA Sportswear en Culiacán?

La sucursal se ubica dentro del Corporativo 120, sobre el Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena, en el fraccionamiento Bonanza, dentro del sector de Desarrollo Urbano Tres Ríos, al norte de Culiacán. La zona concentra desarrollos comerciales recientes de la capital sinaloense, lo que facilita el acceso para quienes visitan el corredor.

Horario de atención de la tienda laboratorio MAJA Culiacán:

Lunes a miércoles: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Jueves a sábado: 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Domingo: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

MAJA opera actualmente 122 tiendas físicas distribuidas en los 32 estados del país, según información de la propia marca. La empresa proyecta cerrar el año con 150 sucursales activas, y planea usar los aprendizajes de Culiacán para definir qué elementos replica en el resto de su red.

La compañía nació en 2019 en Sinaloa y se especializa en moda outdoor y lifestyle funcional. Con la apertura de este formato, la marca da un paso adicional en su forma de crecer, al medir su avance no solo en nuevas tiendas sino también en lo que aprende sobre sus clientes.

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