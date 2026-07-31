Lista de detenidos por el asesinato de Carlos Manzo en Michoacán

No solo Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1″: ellos son los otros detenidos hasta el momento por el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde independiente de Uruapan, Michoacán. Van desde escoltas hasta elementos de seguridad.

El “R1″, presunto autor intelectual del homicidio, es considerado un hombre de alto rango dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A ocho meses del asesinato del político perteneciente al Movimiento del Sombrero, fue detenido en un operativo interinstitucional en Atotonilco el Alto, Jalisco. El saldo que dejó el operativo es de un escolta muerto y cuatro detenidos.

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¿Quiénes son los detenidos por el caso Carlos Manzo?

“El R1″ era uno de los tres personajes que aún buscaban las autoridades por el caso Manzo. De los otros dos la información es reservada por las autoridades.

Con la captura de Ramón Álvarez asciende a 31 el número de detenidos por su participación directa e indirecta por el homicidio del edil.

Jorge Armando “N” , “El Licenciado”: Jefe regional del CJNG y señalado como coordinador del ataque.

, “El Licenciado”: Jefe regional del CJNG y señalado como coordinador del ataque. Siete escoltas municipales : acusados de incumplir su deber de proteger al alcalde.

: acusados de incumplir su deber de proteger al alcalde. Samuel “N” : exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan.

: exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan. Josué Eulogio “N” , “El Viejito”: taxista señalado como vendedor de drogas y enlace con el grupo delictivo.

, “El Viejito”: taxista señalado como vendedor de drogas y enlace con el grupo delictivo. Alejandro Baruc “N” , “El Kaos”: presunto integrante de la célula criminal y vinculado al despliegue operativo del ataque.

, “El Kaos”: presunto integrante de la célula criminal y vinculado al despliegue operativo del ataque. Alan “N” : acusado de colaborar en el traslado de participantes del ataque.

: acusado de colaborar en el traslado de participantes del ataque. Gerardo Rodríguez , “El Congo”: presunto operador de extorsiones contra productores de aguacate y limón.

, “El Congo”: presunto operador de extorsiones contra productores de aguacate y limón. Un exfuncionario de la Fiscalía Regional de Uruapan y un agente de la Guardia Civil: acusados de filtrar información al CJNG.

Escoltas de Carlos Manzo así como agentes de la Guardia Civil y Fiscalía estatal permanecen vinculados a proceso en el CERESO de Morelia.

Prófugo:

José Manuel Jiménez Miranda, coronel retirado y exjefe de seguridad del alcalde, quien cuenta con una recompensa de 100 mil pesos por información que lleve a su captura.

Las restantes personas que completan la lista de los 31 procesados corresponden a autores materiales (tiradores), reclutadores de sicarios y personal de cobertura, cuyos nombres exactos continúan bajo resguardo dentro de las carpetas de investigación de la Fiscalía.

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