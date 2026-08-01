¿Quién era Soldis C4? Rapero asesinado durante una grabación en Jalisco

El rapero mexicano Soldis C4 fue asesinado a balazos la tarde del 31 de julio en Guadalajara, Jalisco, cuando presuntamente se preparaba para grabar un video musical en la vía pública.

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De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió a plena luz del día y provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

¿Cómo fue el asesinato del rapero Soldis C4?

Según información de TV Azteca Jalisco, Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, nombre real del artista, se encontraba preparando la filmación de un videoclip sobre la avenida Ahuehuetes cuando un hombre con el rostro cubierto se acercó y le disparó en al menos cuatro ocasiones.

Tras la agresión, el presunto responsable escapó a bordo de una motocicleta, mientras que paramédicos confirmaron que el cantante ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la policía acordonaron la zona para preservar la escena del crimen, donde fueron localizados 11 casquillos percutidos, los cuales serán analizados como parte de las investigaciones.

La Clika Music lamenta la muerte del rapero Soldis C4

La disquera La Clika Music confirmó el fallecimiento del rapero y expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la agrupación escribió:

“Hoy nos toca despedir a alguien que fue parte de nuestras vidas, de nuestra historia y de muchos momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria. Hay pérdidas que son difíciles de entender y palabras que simplemente no alcanzan para expresar lo que sentimos.”

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha informado sobre personas detenidas ni ha revelado el posible móvil del ataque.

¿Quién era Soldis C4?

Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, conocido artísticamente como Soldis C4, formó parte de la escena del rap mexicano como intérprete, productor musical y mánager.

A lo largo de su trayectoria ganó reconocimiento con canciones como “Fuego” y “Turbio”, además de participar en la producción de proyectos musicales y apoyar el crecimiento de nuevos talentos dentro del género urbano.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y localizar al agresor, quien, de acuerdo con los primeros testimonios, huyó del lugar inmediatamente después del ataque.

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