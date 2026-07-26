El “Modo sencillo” que tiene tu celular Samsung, ideal para adultos mayores: agranda todo y quita lo que no usas de esta manera

Existen trucos que facilitan el uso del celular para las personas menos habituadas a usar estas tecnologías. Incluso los smartphones más nuevos se adaptan a las necesidades de los usuarios. En Samsung, el Modo Sencillo ofrece una experiencia más accesible al mostrar íconos más grandes y aplicar un diseño más simple en la pantalla de inicio del celular.

Esta es una alternativa útil para adultos mayores y para quienes prefieren un uso del teléfono más directo, sin tantos elementos en pantalla ni funciones que no utilizan en el día a día. Esta posibilidad está disponible dentro de los ajustes del propio dispositivo, por lo que no requiere instalar ninguna aplicación adicional para activarla.

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¿Cómo activar el Modo Sencillo en un celular Samsung paso a paso?

Tal como detalla Samsung en su sitio oficial, el paso a paso para activar esta función es el siguiente:

Desde la pantalla de inicio, deslizar hacia arriba o hacia abajo para acceder a la pantalla de aplicaciones. Pulsar en Ajustes. Dentro del menú, tocar en Pantalla. Una vez ahí, deslizar hacia arriba para ver más opciones disponibles. Pulsar en Modo Sencillo, dentro de esas opciones. Seleccionar Modo Sencillo entre las alternativas que aparecen en pantalla. Hacer clic en Aplicar, para confirmar el cambio.

Con esto, el Modo Sencillo quedará activado en el equipo Samsung. Es importante destacar que cada uno de estos pasos se realiza directamente desde el menú de configuración del celular, sin necesidad de descargar nada externo.

Samsung El proceso de activación del Modo Sencillo se completa en pocos pasos desde los ajustes del equipo. (Samsung + ChatGPT)

¿Qué cambia en la pantalla al activar el Modo Sencillo?

Una vez activada la función, el celular muestra un diseño de pantalla de inicio distinto al habitual, con íconos y textos de mayor tamaño, pensado para facilitar la lectura y el uso del dispositivo. Esta opción se encuentra dentro del menú de configuración de Pantalla del equipo, en la misma sección donde se ajustan otras opciones como el brillo, el filtro de luz azul o el tiempo de espera de pantalla.

El objetivo de esta función, según explica Samsung, es ofrecer un diseño más simple para que el uso del celular resulte menos complicado, especialmente para quienes prefieren evitar una pantalla de inicio con demasiados elementos visibles a la vez.

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