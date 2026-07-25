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Con descuento de 16 mil pesos, rematan el Galaxy S25 Ultra 512GB, IA de Samsung y súper batería

El equipo se vende desbloqueado, por lo que puede utilizarse con cualquier compañía telefónica compatible en México.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

Los descuentos en celulares de gama alta continúan, y esta vez Walmart México sorprendió con una importante rebaja en uno de los dispositivos más avanzados de Samsung: el Galaxy S25 Ultra de 512GB en color Negro Titanio.

El equipo se vende desbloqueado, por lo que puede utilizarse con cualquier compañía telefónica compatible en México. De acuerdo con Walmart, la promoción está disponible hasta agotar existencias.

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Galaxy S25 Ultra 512 GB precio

El dispositivo se encuentra disponible por 19 mil 699 pesos, cuando su precio habitual era de 35 mil 999 pesos. La oferta representa un ahorro de 16 mil 300 pesos, equivalente a un descunto cercano al 45%, convirtiéndose en una de las promociones más atractivas para aquellos que buscan renovar su teléfono con un equipo premium.

El Galaxy S25 Ultra destaca por incorporar una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Elite, 12GB de memoria RAM, 512GB de almacenamiento interno y una batería de 5,000 mAh. Además, integra un sistema de cámaras encabezado por un sensor principal de 200 megapíxeles, junto con funciones de inteligencia artificial y Android 15.

Puedes conseguir la oferta aquí.

Galaxy S25 Ultra 512 GB características

El Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB destaca por su procesador Snapdragon 8 Elite, una pantalla de 6.9 pulgadas y un sistema de cámaras avanzado.

  • Visualización inmersiva: Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución de 3200 x 1440 píxeles y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz.
  • Rendimiento Ultra Rápido: Procesador Snapdragon 8 Elite de 3 nm y 12 GB de RAM para ejecutar múltiples aplicaciones y juegos.
  • Amplio almacenamiento: 512 GB de almacenamiento interno para guardar grandes cantidades de fotos, videos, aplicaciones y archivos.
  • Fotografía avanzada: Cámara trasera triple con sensores de 200 MP, 50 MP y 10 MP.
  • Construcción resistente: Diseño con marco de titanio y vidrio Gorilla Glass Armor 2.

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