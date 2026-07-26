Walmart remata el celular Google Pixel 10 de 256 GB con $2,490 de descuento y hasta 6 meses sin intereses

Si estabas pensando en adquirir el Google Pixel 10, debes saber que Walmart lo tiene con descuento en su versión de 256 GB, en un llamativo tono verde lima. La rebaja deja el precio varios miles de pesos por debajo de su costo original, con la posibilidad de pagarlo en mensualidades.

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¿Cuánto cuesta el Google Pixel 10 en Walmart y cómo se puede pagar?

El precio del equipo bajó de $19,089 a $16,599 pesos en Walmart, un ahorro de $2,490 pesos sobre el valor original. La compra puede pagarse a 3 meses sin intereses (MSI) de $5,533 o en hasta 6 MSI con mensualidades de $2,766.50 pesos. También existe la opción de hasta 8 plazos mediante Cashi y Aplazo.

Según indica la tienda en su sitio web, el artículo cuenta con entrega en menos de 24 horas para compras en línea y opción de recolección gratuita en tienda.

Google Pixel 10 Walmart ofrece el celular Pixel 10 en color verde lima con hasta 6 meses sin intereses. (Walmart)

¿Qué especificaciones tiene el Google Pixel 10 que vende Walmart?

El teléfono Google Pixel 10 a la venta en Walmart cuenta con pantalla OLED de 6.3 pulgadas. En la parte trasera integra un sistema de triple cámara de 48 MP, 13 MP y 10.8 MP, mientras que la cámara frontal es de 10.5 MP. Es compatible con redes 5G y viene desbloqueado, por lo que puede usarse con cualquier compañía telefónica.

Según la descripción del producto en Walmart, el Pixel 10 incorpora Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, integrado en funciones como el zoom Super Res de hasta 20x, Camera Coach y Best Take para la edición de fotografías.

En cuanto a batería, “el Pixel 10 ofrece más de 24 horas de batería y hasta 100 horas en modo de Ahorro Extremo, lo que te da la máxima flexibilidad para viajes y largas jornadas de trabajo”.

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