¡Ganó La Roja! Los mejores memes de la final del Mundial 2026; la derrota de Argentina inspiró las redes

La final del Mundial 2026 no solo nos dejó una batalla épica con el partido de España vs Argentina, sino también imágenes icónicas como el llanto de Messi tras la derrota de la selección albiceleste, que sin duda, sirvió de inspiración a miles de internautas para crear memes que ya son virales en redes sociales.

Si todavía no los has visto, sigue leyendo, porque en adn Noticias, tenemos listo el recuento de los mejores memes de la final del Mundial 2026.

Hoy es la final del Mundial:

Argentina contra España. pic.twitter.com/FAIthtBzTZ — COTM (@COTM_2) July 19, 2026

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El meme épico y necesario tras la final del Mundial 2026

Una de las imágenes que más llamaron la atención a los internautas previo al encuentro de España vs Argentina en la gran final del Mundial 2026, fue precisamente la del comercial en la que un joven Messi bañaba en una tina al bebé Yamal.

Esta misma imagen inspiró un meme que no sabíamos que necesitábamos, pero que afortunadamente ya está entre nosotros en el mundo digital.

Además, el triunfo de España con el golazo de Ferran Torres también inspiró a los internautas a crear imágenes como esta.

Miguel Hidalgo viéndome como celebro el gol de España. pic.twitter.com/gywLazwlWC — MAG (@migangelgarzam) July 19, 2026

Aunque el partido Argentina vs España fue una guerra encarnizada, algunos internautas aseguraron que el partido de Inglaterra vs Francia fue sencillamente superior. ¿Confirmas?

Inglaterra x França mais emocionante que essa final #ESPxARG pic.twitter.com/q1ysrmFl9G — soueunavida (@soueunavida) July 19, 2026

Los memes inspirados en la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

Por otra parte, la derrota de la selección de Argentina también sirvió para crear divertidos memes, en lo que podemos ver a un Messi verdaderamente destruido, tras haber acariciado perdido el Mundial y la el título de campeón de goleo y máximo anotador de los mundiales.

Al fin puedo usar mis memes...

¡Felicidades a España!

Fueron el mejor equipo en la cancha, por mucho. pic.twitter.com/nP8idtGH8e — Alex Baqueiro (@AlexBaks82) July 19, 2026

Pese a pelear de manera incansable, el gol se le negó esta vez a la selección argentina, mientras que España dominante y en control logró marcar el tanto que finalmente les dio la victoria.

¿Alguno de estos memes te representa? ¿Cuéntanos cuál fue tu favorito?

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