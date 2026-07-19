VIDEO: Cabina de teleférico cae en feria de Ciudad del Carmen, Campeche

Otro accidente se registró en una feria de México, esta vez en Ciudad del Carmen, Campeche, y las angustiantes imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, ya que se desplomó una cabina del teleférico instalado en el área de juegos.

Los hechos ocurrieron en la Feria Carmen 2026, el viernes 17 de julio, durante el segundo día de actividades, cuando los habitantes disfrutaban de un día familiar y de quincena. Aunque el accidente dejó saldo blanco, los asistentes se llevaron un buen susto.

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¿Cómo fue el accidente en la feria de Ciudad del Carmen?

En el video rápidamente difundido se puede observar cómo una de las cabinas del teleférico se balancea fuertemente mientras hace su recorrido por los juegos mecánicos, aparentemente a causa de los fuertes vientos y de un momento a otro se desploma muy cerca de una carpa.

Momentos después se ve cómo tres hombres, aparentemente empleados de la feria, levantan la cabina del teleférico, mientras se muestran extrañados por lo que pasó.

Una cabina de teleférico se desplomó en el área de juegos mecánicos de la feria de Ciudad del Carmen, Campeche. El incidente ocurrió durante el segundo día de actividades del evento y la estructura cayó cerca de otra atracción.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/JU40vh2CEu — DK 1250 (@dk1250) July 18, 2026

¿Qué dijeron las autoridades por el accidente en la feria de Ciudad del Carmen?

Tras el aparatoso accidente, la cabina de teleférico fue cubierta con una lona y se ordenó la suspensión temporal de esta atracción como medida de seguridad. Afortunadamente no viajaba ninguna persona en ella, pues de lo contrario seguramente habría quedado severamente herida o hasta hubiera perdido la vida.

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