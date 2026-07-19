GALERÍA | Madrid se desborda de euforia tras el campeonato de España en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ terminó pero la fiesta a penas comenzó en España luego del triunfo de La Roja sobre Argentina en la Gan Final del Mundial 2026. Sin importar la hora en Madrid, miles de aficionados inundaron las calles de la capital española para celebrar un campeonato que quedará marcado en la historia del futbol español.
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“La Plaza Colón, epicentro de la euforia madrileña
La Plaza Colón se convirtió en el epicentro de los festejos, donde más de 25 mil aficionados se reunieron para seguir el partido España vs Argentina en pantallas gigantes que fueron instaladas por el Ayuntamiento de Madrid.
Cuando el árbitro decretó el final del encuentro, el lugar estalló entre aplausos, abrazos, cánticos, además de bengalas rojas que iluminaron el cielo de Madrid.
En las imágenes captadas por agencias internacionales como Reuters, se puede observar a cientos de personas que celebran, bailan y ondenan banderas para celebrar un triunfo que llegó después de un partido España vs Argentina sumamente cerrado.
Ferran Torres: héroe de la Final del Mundial 2026
España encontró la recompensa en la prórroga del partido España vs Argentina , cuando Ferran Torres marcó el único gol que definió el campeonato del mundo ante una Selección de Argentina que resistió durante gran parte del encuentro.
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