GALERÍA | Madrid se desborda de euforia tras el campeonato de España en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ terminó pero la fiesta a penas comenzó en España luego del triunfo de La Roja sobre Argentina en la Gan Final del Mundial 2026. Sin importar la hora en Madrid, miles de aficionados inundaron las calles de la capital española para celebrar un campeonato que quedará marcado en la historia del futbol español.

Aficionados celebran triunfo de España sobre Argentina Aficionados españoles celebran tras ganar la final de la Copa Mundial de la FIFA. REUTERS/Ana Beltrán (Ana Beltran/REUTERS)

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“La Plaza Colón, epicentro de la euforia madrileña





La Plaza Colón se convirtió en el epicentro de los festejos, donde más de 25 mil aficionados se reunieron para seguir el partido España vs Argentina en pantallas gigantes que fueron instaladas por el Ayuntamiento de Madrid.

Celebraciones de España en la Plaza de Colón Aficionados españoles se reúnen en la zona de aficionados de la Plaza de Colón antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez (Alejandro Martinez Velez/REUTERS)

Cuando el árbitro decretó el final del encuentro, el lugar estalló entre aplausos, abrazos, cánticos, además de bengalas rojas que iluminaron el cielo de Madrid.

Aficionados celebran coN bengalas en Plaza de Cibeles en Madrid Aficionados se reúnen en Madrid - Madrid , España - 19 de julio de 2026. Aficionados españoles encienden bengalas mientras celebran en la Plaza de Cibeles en Madrid después de que España ganara la final de la Copa Mundial de la FIFA contra Argentina. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez (Alejandro Martinez Velez/REUTERS)

En las imágenes captadas por agencias internacionales como Reuters, se puede observar a cientos de personas que celebran, bailan y ondenan banderas para celebrar un triunfo que llegó después de un partido España vs Argentina sumamente cerrado.

Ferran Torres: héroe de la Final del Mundial 2026

España encontró la recompensa en la prórroga del partido España vs Argentina , cuando Ferran Torres marcó el único gol que definió el campeonato del mundo ante una Selección de Argentina que resistió durante gran parte del encuentro.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Fans gather in Madrid Españoles celebran el gol de España, obra de Ferran Torres, en la final de la Copa Mundial de la FIFA. REUTERS/Ana Beltrán. (Ana Beltran/REUTERS)

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