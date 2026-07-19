Bodega Aurrera remata la PlayStation 5 Slim Edición Fortnite Cobalt Star con $4,100 de descuento y hasta 15 meses sin intereses

La consola PlayStation 5 Slim Edición Fortnite Cobalt Star bajó su precio en Bodega Aurrera con un ahorro de $4,100.00 sobre el precio original. Esta es una versión completamente digital, sin unidad de disco, con capacidad de hasta 1 TB de almacenamiento y color blanco.

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¿Cuánto cuesta la PlayStation 5 edición Fortnite en Bodega Aurrera y cuántos MSI ofrece?

Actualmente, el precio de la consola PlayStation 5 Slim Edición Fortnite Cobalt Star en Bodega Aurrera es de $9,899, un ahorro de $4,100 sobre el precio original. La tienda también ofrece distintos esquemas de meses sin intereses (MSI) para esta consola, todos sobre el precio de $9,899:

3 meses de $3,299.67

6 meses de $1,649.83

9 meses de $1,099.89

12 meses de $824.92

15 meses de $659.93, exclusivo con tarjeta BBVA

La PlayStation 5 Slim edición Fortnite bajó su precio en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

¿Qué incluye y qué características tiene esta PlayStation 5 edición Fortnite?

La consola es una PlayStation 5 Slim en versión completamente digital, sin unidad de disco, con capacidad de hasta 1 TB de almacenamiento. Incluye el juego Fortnite y contenido especial dentro del título:

Traje Pienieve de Cobalto (estilo LEGO®)

Accesorio mochilero de estrella zafiro

Pico invertido índigo

Envoltorio desgastado de rayas de nieve

Batería Crash de Cobalto

Potenciador Krackle (estilo pintura de oro)

Rruedas Discotheque (estilo pintura de oro)

Rastro Stella (estilo pintura de oro)

Mil paVos

La consola a la venta en Bodega Aurrera incluye un control inalámbrico DualSense, con gatillos adaptables (que imitan la tensión de las interacciones en ciertos juegos de PS5) y respuesta háptica (vibraciones que reaccionan a las elecciones del jugador y simulan factores ambientales). El control tiene micrófono integrado con botón de silencio dedicado, y permite capturar y compartir partidas en PlayStation Network o en redes sociales seleccionadas.

En cuanto a especificaciones técnicas, la consola cuenta con conectividad Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB y HDMI, y ofrece una tasa de fotogramas de hasta 120 FPS en juegos compatibles, con soporte para salida de 120 Hz en pantallas 4K. Cuenta con función de trazado de rayos para sombras y reflejos más realistas, y es compatible con más de 4,000 juegos de PS4.

En hardware, la consola tiene 16 GB de RAM SDRAM GDDR6 (256 bits), más 512 MB de RAM DDR4 para tareas en segundo plano, y gráficos personalizados AMD RDNA 2 con 36 unidades de cómputo, frecuencia variable de hasta 2.23 GHz y 10.3 TFLOPS de potencia máxima. El adaptador de corriente opera con entrada de 100-240V (50/60 Hz) y salida de 5V a 2000 mA. El audio es compatible con Dolby Atmos y DTS:X.

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