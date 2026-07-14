¿Cómo conectar el celular a la Smart TV sin cables? El truco fácil y gratuito para dispositivos Samsung

Si alguna vez has querido transmitir lo que estás viendo en tu celular a la pantalla de tu sala, pero no lo has hecho porque no tienes los cables necesarios cerca, no debes preocuparte, Samsung ofrece una forma de llevar el contenido del smartphone a una pantalla más grande a través de Smart View, una herramienta que permite compartir la pantalla de forma inalámbrica mediante Wi-Fi.

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¿Cómo conectar el celular Samsung a la Smart TV con Smart View?

Para reflejar la pantalla del celular Samsung en el televisor mediante Wi-Fi, el paso a paso es:

Deslizar dos veces la barra de notificaciones y pulsar en Smart View. Seleccionar el televisor en la lista de dispositivos. En algunos casos aparecerá un PIN en la pantalla del televisor. Si es así, hay que ingresarlo en el celular y tocar Aceptar.

Si la imagen se ve pequeña en el televisor, se puede ajustar la relación de aspecto. Para hacerlo, luego de conectar el celular al TV, pulsar el ícono de Smart View, seleccionar “Cambiar relación de aspecto” y elegir entre pantalla completa en el teléfono o en el televisor.

Samsung aclara que el celular y el televisor deben estar conectados a la misma red Wi-Fi, y que algunos televisores requieren cambiar de entrada o activar la duplicación de pantalla. También conviene revisar que Smart View esté permitido en el TV.

¿Cómo saber si tu celular Galaxy es compatible con Smart View?

Antes de intentar la conexión, Samsung recomienda verificar que el software del celular y las aplicaciones relacionadas estén actualizados. Para eso:

Ir a Ajustes > Actualización de software

Tocar Descargar e Instalar

Seleccionar Descargar

Tocar Instalar ahora

Para confirmar si el equipo es compatible, desliza la barra de notificaciones con dos dedos y busca el ícono de Smart View. Si no aparece, puedes usar la lupa de búsqueda para escribir “Smart View”.

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