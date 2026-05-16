Liverpool remata el Samsung Galaxy Fit 3 con casi 70% de descuento: El truco para comprarlo por menos de 900 pesos

Liverpool sumó a su catálogo una de las propuestas más agresivas del mes para quienes buscan iniciarse en el mundo de los wearables sin gastar miles de pesos. El Samsung Galaxy Fit 3 unisex bajó de $2,588 a $829 pesos, un ahorro directo de $1,759 que representa el 68% sobre el precio de catálogo, una rebaja histórica para una smartband de la marca surcoreana con pantalla AMOLED y monitoreo avanzado de salud.

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La oferta convierte a este modelo en una de las opciones más accesibles del mercado mexicano para un wearable de marca premium, con un precio que se ubica por debajo de la mayoría de smartbands genéricas disponibles en el comercio electrónico.

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy Fit 3 en Liverpool?

El precio final del Samsung Galaxy Fit 3 en Liverpool quedó en $829 pesos, frente a un precio original de $2,588 pesos. La diferencia representa $1,759 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 68%, una de las rebajas más interesantes del año en smartbands Samsung por debajo de los 1,000 pesos.

Para facilitar la compra, Liverpool ofrece este esquema de pago:

Tarjetas de débito, crédito o efectivo : pago de contado a precio final de $829 pesos

: pago de contado a precio final de $829 pesos Liverpool Premium Card: con posibilidad de aplicar bonificaciones adicionales

El truco para pagar menos de 900 pesos: la clave está en que el modelo unisex con GPS conectado se ofrece al mismo precio que algunas opciones genéricas del mercado, gracias al descuento masivo aplicado por Liverpool. Adicionalmente, los clientes pueden combinar la oferta con cupones bancarios vigentes y el programa de recompensas Liverpool, lo que puede reducir aún más el costo final. El producto se vende y envía directamente por Liverpool, con cobertura nacional y posibilidad de recolección en tienda física.

Samsung Galaxy Fit 3 en Liverpool El smartwatch tiene un fuerte descuento y envío gratis. (Liverpool)

¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy Fit 3?

El Samsung Galaxy Fit 3 es la sucesora de la Galaxy Fit 2 lanzada tras varios años de espera, una smartband diseñada para entregar lo mejor del monitoreo de salud y deporte de Samsung en un formato ligero y económico. Estas son sus especificaciones principales:

Tamaño de pantalla : 1.6 pulgadas AMOLED (45% más amplia que la generación anterior)

: 1.6 pulgadas AMOLED (45% más amplia que la generación anterior) Resolución : 256 x 402 píxeles con 298 PPI y 16.7 millones de colores

: 256 x 402 píxeles con 298 PPI y 16.7 millones de colores Esferas personalizables : más de 100 watch faces disponibles

: más de 100 watch faces disponibles Cuerpo : aluminio con acabado arenado, ultraligero

: aluminio con acabado arenado, ultraligero Peso : 18.5 gramos sin correa

: 18.5 gramos sin correa Batería : 208 mAh con autonomía de hasta 13 días con una sola carga

: 208 mAh con autonomía de hasta 13 días con una sola carga Carga : mediante conectores POGO con cargador magnético USB-C

: mediante conectores POGO con cargador magnético USB-C Memoria interna : 256 MB de almacenamiento + 16 MB de RAM

: 256 MB de almacenamiento + 16 MB de RAM Conectividad : Bluetooth 5.3

: Bluetooth 5.3 GPS : conectado a través del smartphone vinculado

: conectado a través del smartphone vinculado Resistencia : IP68 contra polvo y agua + certificación 5 ATM (hasta 50 metros de profundidad)

: IP68 contra polvo y agua + certificación 5 ATM (hasta 50 metros de profundidad) Sensores incluidos : acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor óptico de frecuencia cardíaca, sensor SpO2, sensor de luz ambiental

: acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor óptico de frecuencia cardíaca, sensor SpO2, sensor de luz ambiental Monitoreo de salud : frecuencia cardíaca 24/7, oxígeno en sangre (SpO2), nivel de estrés

: frecuencia cardíaca 24/7, oxígeno en sangre (SpO2), nivel de estrés Monitoreo de sueño : análisis de fases, detección de ronquidos, alertas de apnea del sueño

: análisis de fases, detección de ronquidos, alertas de apnea del sueño Modos deportivos : más de 100 ejercicios disponibles, incluyendo correr, ciclismo, natación, yoga y entrenamiento de fuerza

: más de 100 ejercicios disponibles, incluyendo correr, ciclismo, natación, yoga y entrenamiento de fuerza Seguridad : detección automática de caídas + botón SOS (5 pulsaciones para contactos de emergencia)

: detección automática de caídas + botón SOS (5 pulsaciones para contactos de emergencia) Notificaciones : avisos de llamadas, mensajes y apps del smartphone vinculado

: avisos de llamadas, mensajes y apps del smartphone vinculado Funciones extra : control remoto de cámara, control de reproducción de música, buscar mi teléfono

: control remoto de cámara, control de reproducción de música, buscar mi teléfono Compatibilidad: Android 10 o superior (funciones exclusivas con smartphones Samsung Galaxy)

¿Por qué es una buena opción para quien busca un smartwatch económico?

Tres argumentos prácticos hacen del Samsung Galaxy Fit 3 una opción razonable para quienes buscan iniciarse en los wearables o renovar su pulsera deportiva:

Marca premium por menos de 900 pesos: pocas veces una smartband de Samsung con pantalla AMOLED de 1.6 pulgadas se ofrece por debajo de los 1,000 pesos. Comparado con dispositivos genéricos del mismo rango, ofrece la confiabilidad de la app Samsung Health, integración con dispositivos Samsung y actualizaciones oficiales del fabricante Batería de hasta 13 días con monitoreo completo: muchos smartwatches premium duran solo 1 o 2 días entre cargas. Esta smartband resuelve uno de los principales dolores de cabeza del usuario promedio al ofrecer casi dos semanas de autonomía con monitoreo 24/7 de frecuencia cardíaca, sueño y actividad física Detección de caídas + SOS por 829 pesos: la función de detección automática de caídas y el botón SOS (5 pulsaciones para contactar a familiares en caso de emergencia) suelen reservarse a modelos premium de Apple Watch o Galaxy Watch. Tenerlas en una smartband económica representa una ventaja real para adultos mayores, deportistas que entrenan solos o cualquiera que valore una herramienta de seguridad personal

Con este descuento aplicado, el Samsung Galaxy Fit 3 unisex se posiciona en Liverpool como una de las mejores opciones para iniciarse en el mundo de los wearables o regalar un dispositivo de marca confiable sin gastar miles de pesos, especialmente para quienes buscan combinar monitoreo de salud, autonomía extendida y funciones de seguridad personal.

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