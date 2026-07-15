Bodega Aurrera remata la pantalla Samsung Mini LED de 85 pulgadas con descuento de locura y hasta 24 MSI

La pantalla Samsung MiniLED M70H de 85 pulgadas, con resolución 4K, redujo su precio en Bodega Aurrera. La empresa de retail ahora ofrece el producto con una rebaja de $9,309 sobre el precio original. El aparato destaca por mostrar imágenes nítidas y con excelente contraste. Y se puede comprar con pago diferido en hasta dos años.
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¿Cuánto sale la pantalla Samsung MiniLed M70H en Bodega Aurrera y cuántos MSI hay disponibles?
El precio actual de la pantalla Samsung MiniLed M70H en Bodega Aurrera es de $22,290. La plataforma online ofrece distintos esquemas de meses sin intereses (MSI) para esta SmartTV, todos sobre el precio de $22,290:
- 3 meses de $7,430
- 6 meses de $3,715
- 9 meses de $2,476.67
- 18 meses de $1,238.33
Además, hay opciones exclusivas para tarjeta BBVA:
- 13 meses de $1,714.62
- 15 meses de $1,486.00
- 18 meses de $1,238.33
- 20 meses de $1,114.50
- 24 meses de $928.75
¿Qué características tiene la pantalla Samsung Mini LED de 85 pulgadas en rebaja en Bodega Aurrera?
El modelo de pantalla UN85M70HAFXZX de Samsung cuenta con tecnología Mini-LED y resolución 4K Ultra HD. Entre sus funciones destaca el sistema Supreme Mini LED Dimming, pensado para mejorar el contraste en zonas oscuras y brillantes, así como la tecnología Motion Xcelerator para suavizar el movimiento en escenas de acción o deportes. También integra 4K Upscaling, que mejora la nitidez de contenido con resolución inferior a la nativa.
El paquete incluye manual de usuario, cable de alimentación, control remoto y la pantalla. Está disponible en Bodega Aurrera en rebaja y con hasta 24 MSI.
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