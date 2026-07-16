Velada del Año 6: Fecha, peleas, participantes y artistas confirmados en el evento de Ibai Llanos

Ibai Llanos está de regreso con La Velada del Año 6 , el evento más esperado del internet reunirá a reconocidos creadores de contenido que se enfrentarán en icónicas peleas de box y contará con un espectáculo musical encabezado por artistas internacionales.
Para que no te pierdas este evento del que definitivamente se va a hablar en las redes sociales, en adn Noticias, te contamos todos los detalles.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
¿Cuándo y a qué hora es la Velada del Año 6?
La Velada del Año se llevará a cabo el próximo domingo 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España. Pero, si no puedes asistir, ni te preocupes, porque se trata de un evento que se transmitirá completamente en vivo, a través de internet:
- YouTube
- Twitch
- TikTok LIVE
Después de varios años de espera, la expectación es brutal, por lo que se espera que el youtuber español ofrezca un show memorable. La transmisión de la sexta edición de La Velada del Año comenzará en los siguientes horarios:
- México (CDMX): 11:00 horas
- Estados Unidos (ET): 13:00 horas
- Colombia: 12:00 horas
- Argentina: 14:00 horas
- España: 19:00 horas
¿Quién va a pelear en la Velada del Año 6?
La Vela del Año 6 se distingue por enfrentar en peleas de box a personalidades del internet y artistas. En esta ocasión, habrá 10 peleas que serán verdaderamente icónicos. Estos son los participantes de La Velada del Año 6:
- La Parce vs. Fabiana Sevillano
- NataliaMX vs. Clers
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Kidd Keo vs. Lit Killah
- Angie Velasco vs. Alondrissa
- Gero Arias vs. ByViruzz
- Samy Rivers vs. RoRo
- Yo Soy Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg
Artistas confirmados para la Velada del Año 6
Desde su primer año, La Velada del Año, es un evento del mundo digital que ha roto todos los récords de audiencia con más de 1000 millones de visualizaciones. Es una cifra verdaderamente increíble que demuestra la fuerza de los influencers en el gusto del público.
Además de las peleas, La Velada del Año cuenta con un espectáculo musical de primer nivel con artistas internacionales que darán shows a lo largo del día. Los artistas confirmados para la sexta edición de este magno evento organizado por Ibai Llanos son:
- Yandel
- Juanes
- Lucho RK & La Pantera
- Bad Gyal
- Anuel AA
Y por si este line up fuera poco, Ibai Llanos anunció que habrá 5 artistas sorpresa. No te pierdas La Velada del Año 6 y únete a la conversación de una de las tendencias más grandes del internet.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.