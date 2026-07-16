Velada del Año 6: Fecha, peleas, participantes y artistas confirmados en el evento de Ibai Llanos

Ibai Llanos está de regreso con La Velada del Año 6 , el evento más esperado del internet reunirá a reconocidos creadores de contenido que se enfrentarán en icónicas peleas de box y contará con un espectáculo musical encabezado por artistas internacionales.

Para que no te pierdas este evento del que definitivamente se va a hablar en las redes sociales, en adn Noticias, te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo y a qué hora es la Velada del Año 6?

La Velada del Año se llevará a cabo el próximo domingo 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España. Pero, si no puedes asistir, ni te preocupes, porque se trata de un evento que se transmitirá completamente en vivo, a través de internet:

YouTube

Twitch

TikTok LIVE

Palazo de Tatiana Kaer a Luzu 💥



¿Quién es Luzu? pic.twitter.com/3T85PzGEir — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 16, 2026

Después de varios años de espera, la expectación es brutal, por lo que se espera que el youtuber español ofrezca un show memorable. La transmisión de la sexta edición de La Velada del Año comenzará en los siguientes horarios:

México (CDMX): 11:00 horas

Estados Unidos (ET): 13:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Argentina: 14:00 horas

España: 19:00 horas

NOS VEMOS PRONTO



📺 https://t.co/TKKH8EHHRX

📺 https://t.co/WOkWsAl9xO

📺 https://t.co/U4MtgWLUUp



🇪🇸 España - 19:00

🇲🇽 México - 11:00 AM

🇦🇷 Argentina - 2:00 PM

🇨🇴 Colombia - 12:00 PM

🇨🇱 Chile - 1:00 PM

🇻🇪 Venezuela - 1:00 PM

🇧🇴 Bolivia - 1:00 PM

🇵🇪 Perú - 12:00 PM

🇪🇨 Ecuador -… — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 16, 2026

¿Quién va a pelear en la Velada del Año 6?

La Vela del Año 6 se distingue por enfrentar en peleas de box a personalidades del internet y artistas. En esta ocasión, habrá 10 peleas que serán verdaderamente icónicos. Estos son los participantes de La Velada del Año 6:

La Parce vs. Fabiana Sevillano NataliaMX vs. Clers Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Kidd Keo vs. Lit Killah Angie Velasco vs. Alondrissa Gero Arias vs. ByViruzz Samy Rivers vs. RoRo Yo Soy Plex vs. Fernanfloo IlloJuan vs. TheGrefg

La evolución física de Roro: La Velada del Año V vs. La Velada del Año VI. pic.twitter.com/7kuAnl1kV5 — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 14, 2026

Artistas confirmados para la Velada del Año 6

Desde su primer año, La Velada del Año, es un evento del mundo digital que ha roto todos los récords de audiencia con más de 1000 millones de visualizaciones. Es una cifra verdaderamente increíble que demuestra la fuerza de los influencers en el gusto del público.

Además de las peleas, La Velada del Año cuenta con un espectáculo musical de primer nivel con artistas internacionales que darán shows a lo largo del día. Los artistas confirmados para la sexta edición de este magno evento organizado por Ibai Llanos son:

Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

¡Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal!



Estas son las primeras cinco actuaciones de La Velada del Año VI 🎤🥊 pic.twitter.com/1EyEtZqoTH — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 1, 2026

Y por si este line up fuera poco, Ibai Llanos anunció que habrá 5 artistas sorpresa. No te pierdas La Velada del Año 6 y únete a la conversación de una de las tendencias más grandes del internet.

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