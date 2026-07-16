Walmart rebaja 3 mil pesos el refrigerador LG Top Freezer de 11 pies con compresor Smart Inverter y 10 años de garantía

Walmart cuenta entre sus ofertas con el Refrigerador LG GT32WM Top Freezer de 11 pies cúbicos en color Platinum Silver —modelo de la línea Top Mount de LG con compresor Smart Inverter y garantía extendida de 10 años en el compresor— pasó de $10,990 a $7,990 pesos, lo que representa un ahorro directo de $3,000 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 27.3 por ciento.

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El esquema de pagos contempla hasta 12 meses sin intereses de $665.83 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad accesible considerando la inversión en un electrodoméstico esencial del hogar. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos, aunque por las dimensiones y peso del refrigerador (57 kilogramos) conviene coordinar la entrega en domicilio con anticipación.

Qué ofrece el Refrigerador LG GT32WM Top Freezer en Walmart

El Refrigerador LG GT32WM es la propuesta actual de la línea Top Mount / Top Freezer de LG y se posiciona como equipo esencial del hogar con especificaciones técnicas confiables dentro del catálogo accesible.

Refrigerador LG 11 Pies Top Freezer Platinum en Walmart La tiende ofrece pagarlo con hasta 12 meses sin intereses de $665.83. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de LG México para el modelo GT32WM:

Diseño y capacidad:

Marca: LG (referente mundial en electrodomésticos línea blanca con más de 60 años de trayectoria y presencia en más de 130 países).

(referente mundial en electrodomésticos línea blanca con más de 60 años de trayectoria y presencia en más de 130 países). Modelo: GT32WM (línea Top Mount / Top Freezer accesible).

(línea Top Mount / Top Freezer accesible). Tipo de refrigerador: Top Freezer / Top Mount (congelador arriba + refrigerador abajo, formato tradicional accesible con máxima eficiencia de espacio).

(congelador arriba + refrigerador abajo, formato tradicional accesible con máxima eficiencia de espacio). Capacidad total: 11 pies cúbicos (aproximadamente 312 litros de capacidad interna).

(aproximadamente 312 litros de capacidad interna). Color/Acabado: Platinum Silver (plateado premium con acabado resistente a huellas).

(plateado premium con acabado resistente a huellas). Dimensiones: aproximadamente 60 centímetros de ancho x 170 centímetros de alto x 65 centímetros de profundidad — diseño compacto ideal para cocinas de tamaño reducido.

aproximadamente — diseño compacto ideal para cocinas de tamaño reducido. Peso: aproximadamente 57 kilogramos sin empaque.

Tecnologías de refrigeración:

Compresor Smart Inverter: ajusta automáticamente la potencia de refrigeración según la cantidad de alimentos almacenados y la temperatura interior/exterior, maximizando la eficiencia energética.

ajusta automáticamente la potencia de refrigeración según la cantidad de alimentos almacenados y la temperatura interior/exterior, maximizando la eficiencia energética. Garantía extendida: 10 años en el compresor Smart Inverter (garantía superior al estándar típico de 5-7 años del segmento).

(garantía superior al estándar típico de 5-7 años del segmento). Tecnología Multi Air Flow: aire frío distribuido uniformemente por todos los compartimentos gracias a múltiples salidas de aire dentro del refrigerador para conservación óptima de alimentos.

aire frío distribuido uniformemente por todos los compartimentos gracias a múltiples salidas de aire dentro del refrigerador para conservación óptima de alimentos. Tecnología Moist Balance Crisper: mantiene hasta 20 por ciento más de humedad en el cajón para verduras — el exceso de humedad se evapora y se condensa en la rejilla en lugar de formar charco de agua alrededor de los alimentos.

mantiene hasta en el cajón para verduras — el exceso de humedad se evapora y se condensa en la rejilla en lugar de formar charco de agua alrededor de los alimentos. Distribución de temperatura estable: minimiza fluctuaciones de temperatura interior para mantener la apariencia, frescura y sabor de los alimentos por más tiempo.

Funciones inteligentes y de conveniencia:

Autodiagnóstico Smart Diagnosis: diagnóstico inteligente del refrigerador a través del smartphone mediante la aplicación LG ThinQ, permite detectar posibles fallas y recibir solución guiada por parte del centro de servicio LG sin llamar al técnico.

diagnóstico inteligente del refrigerador a través del smartphone mediante la aplicación LG ThinQ, permite detectar posibles fallas y recibir solución guiada por parte del centro de servicio LG sin llamar al técnico. Iluminación LED interior: luz LED brillante que ofrece visibilidad completa del contenido del refrigerador con bajo consumo energético.

luz LED brillante que ofrece visibilidad completa del contenido del refrigerador con bajo consumo energético. Panel de control interno: para establecer o ajustar la temperatura del refrigerador y del congelador según necesidad.

Interior y organización:

Refrigerador (compartimento inferior): 3 parrillas de cristal templado ajustables + 1 cajón para frutas y verduras con Moist Balance Crisper + 4 anaqueles laterales en la puerta para botellas, latas y frascos.

ajustables + con Moist Balance Crisper + en la puerta para botellas, latas y frascos. Congelador (compartimento superior): 1 parrilla de cristal templado + 2 anaqueles laterales en la puerta para hielo, helados y alimentos congelados.

+ en la puerta para hielo, helados y alimentos congelados. Espacio útil optimizado: distribución interior pensada para maximizar el aprovechamiento de los 11 pies cúbicos de capacidad.

Eficiencia energética y sostenibilidad:

Compresor Smart Inverter energéticamente eficiente: consumo optimizado según demanda real del refrigerador (menor consumo en periodos de menor uso, mayor eficiencia en periodos intensivos).

consumo optimizado según demanda real del refrigerador (menor consumo en periodos de menor uso, mayor eficiencia en periodos intensivos). Diseño duradero: materiales de alta calidad con vida útil extendida y garantía superior al promedio del segmento.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden, dependiendo de la disponibilidad regional.

El refrigerador incluye un año de garantía oficial LG México para toda la unidad más garantía extendida de 10 años en el compresor Smart Inverter (uno de los componentes más importantes y costosos del refrigerador). Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el refrigerador no presente daños por uso y conserve el empaque original y todos los accesorios incluidos.

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