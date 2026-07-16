Llega a México el UNO de Las Guerreras del K-pop: precio, dónde comprarlo y qué incluye

El universo de Las Guerreras del K-pop (KPop Demon Hunters) sigue conquistando a los fanáticos. Después del éxito de la película animada de Netflix, Mattel presentó una edición especial del Juego UNO que está inspirado en la cita, un lanzamiento que ya genera gran expectativa entre los coleccionistas y seguidores del K-pop en México.

Esta nueva versión conserva las reglas clásicas del icónico juego de cartas, pero en esta edición se incorpora ilustraciones de los personajes principales, además de una mecánica inédita que promete hacer cada partida diferente.

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¿Qué tiene de especial el UNO de Las Guerreras del K-pop?

Conforme a la información del juego, está compuesto por 122 cartas e incluye imágenes de personajes Rumi, Mira, Zoey, los Saja Boys y Derpy, todos diseñados especialmente para esta edición.

Además de mantener el formato tradicional para 2 a 10 jugadores y una edad recomendada de 7 años en adelante, Mattrl agregó una carta exclusiva llamada Wild Golden Honmoon.

Esta carta introduce una dinámica cooperativa en la que todos los jugadores deben de trabajar juntos para “sellar el Honmoon” antes de continuar otra partida una referencia directa a la historia de la película que cambia temporalmente las reglas del juego.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar el UNO de Las Guerreras del K-pop en México?

La edición especial del UNO de Las Guerreras del K-pop ya comenzó a distribuirse en México y puede encontrarse en tiendas departamentales, jugueterías y plataformas de comercio electrónico. El precio varía según el establecimiento, aunque generalmente se encuentra en un rango de entre $250 y $400 pesos, dependiendo de promociones y disponibilidad.

Para los seguidores de Las Guerreras del K-pop esta versión del UNO representa mucho más con juego de mesa: es un artículo de colección que combina el clásico Juego del UNO con el universo de una de las producciones animadas más populares de Netflix.

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