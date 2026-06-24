Apple presenta la nueva Siri con IA: qué puede hacer y en qué se diferencia de la anterior

Durante la Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple presentó Siri AI, una versión completamente nueva de su asistente de voz, junto con la próxima generación de Apple Intelligence y actualizaciones de software.

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¿Qué puede hacer la nueva Siri AI de Apple y en qué se diferencia de la anterior?

Siri AI es una versión completamente rediseñada del asistente, integrada en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple Vision Pro. A diferencia de la Siri anterior, la nueva versión puede:

Buscar y cruzar información entre mensajes, correos electrónicos y fotos del usuario

entre mensajes, correos electrónicos y fotos del usuario Ejecutar acciones en múltiples aplicaciones a nivel de sistema

en múltiples aplicaciones a nivel de sistema Responder preguntas sobre el contenido visible en pantalla o consultar la web para obtener información actualizada

sobre el contenido visible en pantalla o consultar la web para obtener información actualizada Mantener un historial de conversaciones sincronizado de forma privada entre dispositivos a través de iCloud

Además, cuenta con una app dedicada desde la que el usuario puede retomar conversaciones anteriores o iniciar nuevas. “Presentamos Siri AI, una Siri mucho más inteligente, informada y capaz", afirmó Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple.

Siri AI Potenciada por Apple Intelligence, la nueva versión de Siri es mucho más capaz, puede seguir una conversación y se integra a la perfección en todos los productos. (Apple)

¿En qué dispositivos estará disponible Siri AI y cuándo llegará a México?

Conforme al comunicado difundido por Apple a comienzos de junio, Siri AI estará disponible en:

iPhone 16 o dispositivos posteriores

iPhone 15 Pro y Pro Max

iPad mini (A17 Pro)

iPad con chip M1 o posterior

Mac con chip M1 o posterior

MacBook Neo (A18 Pro)

Apple Vision Pro

Apple Watch Series 9 o posterior

Apple Watch Ultra 2 o posterior

Apple Watch SE 3 cuando esté emparejado con un iPhone compatible.

La función llegará como beta este año para usuarios con dispositivos compatibles configurados en inglés. Apple planea expandir el soporte a más idiomas próximamente, aunque Siri AI no estará disponible inicialmente en la Unión Europea en iOS, iPadOS y watchOS, ni en China mientras la compañía resuelve requisitos regulatorios.

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