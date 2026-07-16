Liverpool remata la recortadora Belug 18 en 1 para cabello, barba y cuerpo con múltiples accesorios de precisión

La recortadora Belug para cabello, barba y cuerpo, modelo "Recortadora 18 en 1" bajó su precio en Liverpool y ahora se puede puede conseguir en la tienda por menos de la mitad de su precio original. El aparato está diseñado para quienes necesitan mantener varias áreas arregladas. Incluso, el producto está pensado para poder usarlo a diario.

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¿Cuánto cuesta la recortadora Belug 18 en 1 en Liverpool y qué opciones de pago en diferido hay disponibles?

El precio original de la recortadora para cabello, barba y cuerpo en Liverpool era de $2,200. Actualmente, la tienda mantiene un descuento de más de $1,400 sobre el valor original del aparato y se puede conseguir por un precio final de $779.28.

Con tarjetas Liverpool, la recortadora tiene las siguientes opciones de pago, ambas sobre el precio de $779.28:

3 meses sin intereses de $259.76 al mes

de $259.76 al mes 6 meses sin intereses de $129.88 al mes

Recortadora Belug El set incluye 18 piezas y 6 cabezales distintos para distintas zonas del cuerpo. (Liverpool)

Múltiples accesorios y un motor potente: ¿Cuáles son las características de la recortadora Belug a la venta en Liverpool?

La recortadora está equipada con un motor de hasta 7,000 RPM y cuchillas de acero inoxidable, pensadas para un afeitado preciso tanto en vello grueso como fino, con un nivel de ruido menor a 60 dB. Su batería ofrece 120 minutos de uso tras 2 horas de carga rápida, mediante un cable de carga USB compatible con enchufe de pared, computadora o power bank.

Los cabezales son lavables con agua corriente y están hechos de acero inoxidable con resistencia a la corrosión. Su tipo de alimentación es recargable, con un voltaje de 127 V y funcionamiento semiautomático.

Además, el producto ofertado por Liverpool tiene conexión inalámbrica, es resistente al agua, cuenta con 3 velocidades y 6 cabezales distintos, con un total de 18 piezas incluidas en el set. La lista completa de accesorios incluye:

recortadora de precisión

recortadora de vello corporal

recortador de nariz

micro afeitadora

recortador de diseño

recortadora de tamaño normal

peines guía (incluyendo peines de 3, 6, 9 y 12 mm)

cable de carga USB

cepillo de limpieza

aceite de mantenimiento

estuche de almacenamiento

tijeras

peine

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