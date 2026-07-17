Celebra la pasión por el futbol con deliciosas donas GOL de Krispy Kreme; últimos días

Si eres fan del futbol y de los postres, las donas Krispy Kreme tienen una sorpresa para celebrar este domingo 19 de julio. La cadena lanzó una colección de edición limitada que incluye la dona GOL, inspirada en la máxima fiesta del futbol, con tres diseños temáticos que se van a convertir en la sensación en las reuniones familiares o con amigos.

Si quieres probarlas, te contamos que esta edición especial ya solo estará disponible este fin de semana. ¿Se te antoja probarlas?

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¿De qué sabor son las donas GOL de Krispy Kreme?

La colección de donas GOL Krispy Kreme está integrada por tres variedades especiales:

Dona Mex : Dona rellena de cajeta , decorada con cobertura tricolor y balón de chocolate.

: , decorada con cobertura tricolor y balón de chocolate. GOL: Dona con cobertura de chocolate, granillo verde, red blanca y balón de chocolate

Las tres opciones fueron creadas para rendir homenaje a la emoción de cada jugada y convertirse en el antojo perfecto para disfrutar de un partido de futbol.

¿Hasta cuándo puedo conseguir las donas GOL de Krispy Kreme?

Las donas GOL de Krispy Kreme estarán disponibles hasta el 19 de julio de 2026, o hasta agotar existencias.

Así que no pierdas tiempo y corre por ellas a tu sucursal de Krispy Kreme más cercana.

¿Dónde hay un Krispy Kreme cerca de mí?

Si te preguntas dónde comprar estas donas Krispy Kreme, puedes encontrarlas muy cerca de tu hogar. Para localizar la tienda más cercana, basta con ingresar al localizador de establecimientos de Krispy Kreme o revisar las opciones de entrega a domicilio disponibles en tu ciudad. Solo da clic en este ENLACE.

Si no quieres quedarte sin probar las donas GOL, lo mejor es acudir cuanto antes, ya que la promoción concluirá este domingo 19 de julio.

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