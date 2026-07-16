Liverpool remata el Motorola G max de 256GB, súper cámara de 200 MP y disponible en dos colores

¿Buscas renovar tu celular? Actualmente puedes aprovechar una nueva promoción de Liverpool, que redujo el precio del Motorola G Max AMOLED Extreme con pantalla de 6.78 pulgadas y 256GB de almacenamiento.

Te contamos los detalles de la oferta para que aproveches la Gran Barata Liverpool 2026.

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Motorola G Max precio

El equipo está disponible por 6 mil 999 pesos, cuando su precio regular es de 9 mil 999 pesos. La oferta representa un ahorro de 3 mil pesos, equivalente a un descuento del 30%.

Además del precio rebajado, la tienda ofrece la posibilidad de adquirir el dispositivo hasta a 13 meses sin intereses, con pagos mensuales de 538.38 pesos, una opción que facilita la compra sin afectar el bolsillo de los consumidores.

El Motorola G Max se encuentra disponible en dos colores: gris y celeste y se vende desbloqueado, lo que permite utilizarlo con distintas compañías telefónicas. Puedes conseguir la oferta aquí.

Motorola G Max características

El Motorola Moto G Max destaca en la gama media-alta por su pantalla ultrabrillante, su potente cámara de 200 MP y su extrema resistencia

Pantalla: Extreme AMOLED de 6,8″ (resolución 1.5K, 2772 × 1272 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 5.000 nits.

Rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 6400 (5G) y 8 GB de RAM (física), ampliables virtualmente hasta 24 GB con IA.

Almacenamiento: 256 GB internos.

Cámaras: Trasera de 200 MP (con estabilización óptica OIS) y lente ultra gran angular de 8 MP. Frontal de 32 MP.

Batería y carga: Capacidad de 5.200 mAh con carga rápida TurboPower de 30W/33W.

Resistencia: Certificaciones IP68 / IP69 (contra polvo, inmersión y chorros de alta presión) y estándar militar MIL-STD-810H.

Audio: Altavoces estéreo potenciados con Dolby Atmos y certificación de audio de alta resolución (Hi-Res Audio).

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