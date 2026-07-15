VIDEO | Recepcionista sufre brutal ataque de un huésped en hotel de Santa Fe; así ocurrió la agresión

Una recepcionista sufrió una brutal agresión por parte de un huésped en el hotel Park Life Paradox en Santa Fe, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX). Un video viral captó justo el momento en el que un hombre furioso atacó a la mujer sin que nadie hiciera nada para ayudarla. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué pasó en el hotel Park Life Paradox en Santa Fe?

El pasado 29 de junio, se registró un hecho lamentable en el interior del hotel Park Life Paradox en Santa Fe. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un sujeto visiblemente furioso se acerca al mostrador donde se encuentra la recepcionista.

🚨Las cámaras de seguridad captaron la agresión que sufrió una recepcionista en un hotel de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa (@cuajimalpa_gob). En las imágenes se observa cómo un huésped la insulta, le arrebata sus celulares, los lanza al suelo y finalmente la golpea hasta… pic.twitter.com/II1YBCunT1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 15, 2026

En el video que se dio a conocer el el matutino de Ciro Gómez Leyva, se ve al hombre golpeando el mostrador de la recepción del hotel. La recepcionista, a manera de defensa, procede a grabar con su celular al agresor, acto que enfurece aún más al huésped. El hombre se acerca a la mujer y de un manotazo le tira sus teléfonos al piso.

Enseguida, arroja a la recepcionista al piso y la agrede a patadas. Aunque en el lugar se encuentra el vigilante del hotel, este no acude en auxilio de la mujer, sino que simplemente permanece observando la escena.

¿Quién es el agresor de la recepcionista en Santa Fe?

Tras la viralización del caso, se dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX se puso en contacto con la recepcionista, una mujer de 40 años y con el vigilante que estuvo presente durante la agresión.

Además, se informó que las autoridades lograron identificar al agresor como Octavio Jorge Cortés Jiménez, quien ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). También se dio a conocer que el supuesto agresor del hotel de Santa Fe enfrenta denuncias por un presunto fraude inmobiliario.

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