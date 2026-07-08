Justin Bieber se une a Shakira, BTS y Madonna en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026; fecha exacta

¿Justin Bieber en el Mundial 2026? Si aún estás triste por la eliminación de México del Mundial 2026, te tenemos una noticia que seguramente ayudará a sanar tu corazón y tus ganas de seguir todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™: la FIFA confirmó la participación del famoso cantante canadiense en la gran final del torneo. Te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo será el show de medio tiempo de la final del Mundial 2016?

La final del Mundial 2026 tendrá un espectáculo de medio tiempo que promete convertirse en todo un acontecimiento de alto nivel, al puro estilo del Super Bowl. Aunque aún no conocemos a los equipos que disputarán la Copa Mundial, sí sabemos quienes son los artistas encargados de hacer que el cierre de la justa deportiva más importante a nivel global sea un show memorable.

Si ya estás listo para vivir la gran final del Mundial 2026 y su espectacular show de medio tiempo, te contamos cuándo sucederá y dónde para que apartes la fecha.

Fecha : Domingo 19 de julio de 2026

: Hora: Por confirmar, pero se sabe que el show de medio tiempo tendrá una duración de 11 minutos.

El espectáculo apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, que está recaudando 100 millones de dólares para ayudar a que niños y niñas accedan a la educación y al fútbol.

Artistas confirmados para el medio tiempo de la final del Mundial 2026

Sí, aunque no lo creas, Justin Bieber está confirmado para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. El cantante canadiense compartirá el escenario con Shakira, Madonna y BTS, según informó la FIFA.

Justin Bieber to co-headline first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show with Madonna, Shakira and BTS! 🤩🎶 — FIFA (@FIFAcom) July 8, 2026

Además, en el show participarán Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el Coro PS22, conformado por niños de primaria. También aparecerán en el escenario personajes icónicos de Plaza Sésamo como Kermit y Miss Piggy. ¿Te lo vas a perder?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.