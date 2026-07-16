Bodega Aurrera remata a precio de regalo el iPad de Apple de 128 GB con rebaja de más de 1,700 pesos y hasta 18 MSI

El iPad Apple MD3Y4CL/A, de 128 GB y color plata, bajó su precio en Bodega Aurrera y ahora presenta un descuento de $1,727 sobre el precio original. El producto cuenta con pantalla pensada para ver películas y hacer diseños con alto rendimiento.

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¿Cuántos MSI ofrece Bodega Aurrera por el iPad de Apple?

El valor actual del iPad Apple MD3Y4CL/A A16 en Bodega Aurrera es de $7,272 en un solo pago. El aparato cuenta con un importante descuento frente al valor original (de $8,999). Además, Bodega Aurrera ofrece distintos esquemas de pago para este iPad, según la tarjeta.

Con tarjeta BBVA:

3 meses de $3,636 (total $10,908)

(total $10,908) 12 meses de $909 (total $10,908)

Con CrediBodega:

4 meses de $3,181.50 (total $12,726)

(total $12,726) 18 meses de $707 (total $12,726)

En rebaja El iPad de Apple de 128 GB bajó su precio en Bodega Aurrera y está disponible en esta tienda con hasta 18 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el iPad de Apple de 128 GB a la venta en Bodega Aurrera?

El modelo de iPad MD3Y4CL/A cuenta con pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas y procesador Chip A16. Tiene 128 GB de capacidad de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM. Su cámara frontal y trasera son de 12 MP cada una, y la duración de batería reportada es de 10 horas.

Estas características hacen que el iPad sea adecuado para trabajar y mantenerse en contacto, de acuerdo con la descripción del producto en Bodega Aurrera. El color disponible del modelo en rebaja es plata, aunque según la descripción del producto, el iPad viene en cuatro colores en total.

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