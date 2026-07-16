Costco remata el Apple Watch Series 11: reloj inteligente con descuento de $2,700 pesos

Si estabas esperando por el momento ideal para comprar un Apple Watch Series 11, esta podría ser una de las mejores oportunidades del año. En Costco, el reloj inteligente de Apple se encuentra con un descuento de $2 mil 700 pesos de su precio de $8 mil 999 a $6 mil 299 persos, una promoción disponible hasta el 18 de julio de 2026 o hasta existencias.

La oferta corresponde la versión GPS de 42 mm, con caja de aluminio en color rosa y correa deportiva rubor claro en talla S/M.

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Costco sorprende con descuento histórico: Apple Watch Series 11 baja hasta $2,700 y queda en este precio ¿Vale la pena? Apple Watch Series 11 cae de precio y esta oferta podría agotarse en días

Oferta en Costco: ¿qué ofrece el Apple Watch Series 11?

Este Smart Watch incorpora el chip S-10 con procesador de doble núcleo de 64 bits, Neural Engine de cuatro núcleos y 64 GB de almacenamiento, lo que mejora el rendimiento para las aplicaciones de monitoreo de salud y funciones deportivas.

Entre sus novedades, se destacan la Puntuación de Sueño, una herramienta diseñada para evaluar la calidad del descanso, además de los sensores avanzados para medir frecuencia cardiaca, temperatura en la muñeca y otros indicadores de bienestar.

Principales características del Apple Watch Series 11 que remana Costco

Uno de los aspectos más llamativos del Apple Watch series 11 es su autonomía:

Hasta 24 horas de uso normal.

Hasta 38 horas en modo Ahorrar Batería.

Carga rápida: 15 minutos ofrecen hasta 8 horas de uso.

La pantalla retina OLED LTP03 siempre activa alcanza hasta 2 mil nits de brillo, mientras que el cristal Ion-X promete ser dos veces más resistente a los rayones respecto al modelo anterior.

Además, cuenta con certificación WR50 para resistencia al agua e IP6X contra el polvo, por lo que puede utilizarse durante entrenamientosy actividades al aire libre e incluso en la alberca.

Con un descuento cercano al 30% en Costco, el Apple Watch Series 11 se convierte en una opción atractiva para quienes busquen un reloj inteligente enfocado en salud, deporte, productividad y conectividad dentro del ecosistema Apple. Eso sí, esta promoción estará vigente sólo hasta el 18 de julio o mientras haya existencia, por lo que tienes planeado adquiere, lo deberían decidirlo pronto.

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