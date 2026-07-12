Influencer muere tras caer del piso 27 de un rascacielos en Dubái; investigan qué le pasó

La influencer brasileña, Kauana Bilhar, murió tras caer del piso 27 del rascacielos en donde vivía en Dubái. La muerte de la creadora de contenido de 26 años causó conmoción entre sus más de 21 mil seguidores en Instagram. Te contamos los detalles de lo ocurrido.

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¿Qué le pasó a la influencer brasileña Kauana Bilhar?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el pasado 7 de julio, la influencer brasileña se encontraba en el interior de su departamento en un rascacielos de Dubái, donde la joven ya llevaba dos años viviendo.

En algún momento de la noche, la influencer entró a su habitación y se dirigió al balcón. Ahí se encontraba cuando se produjo la caída que resultó mortal. De acuerdo con el diario británico The Sun, Barbara Abrantes, pareja de la influencer se encontraba en el departamento cuando ocurrió la tragedia.

Hasta el momento, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos: Hasta el momento, los investigadores mantienen abiertas distintas hipótesis, entre ellas un accidente, un suicidio, un homicidio o u feminicidio.

Asimismo, la Embajada de Brasil en Abu Dabi brinda asistencia consular a la familia, para seguir de cerca las diligencias y gestionar el traslado del cuerpo de la influencer a Brasil.

¿Quién era Kauana Bilhar, la influencer que cayó de un rascacielos en Dubái?

Kauana Bilhar era una famosa influencer y modelo que vivía en Dubái; sin embargo, era originaria de Passo Fundo, estado de Río Grande del Sur, en Brasil. La modelo se mudó hace dos años a Emiratos Árabes Unidos.

La famosa creadora de contenido disfrutaba de compartir su estilo de vida lujoso. En su cuenta de Instagram se podían ver publicaciones que retrataban sus viajes, comidas en restaurantes de lujo, compras en tiendas de diseñador y distintos momentos de su vida en el país árabe y experiencias junto a su pareja, Barbara Abrantes.

En su última publicación en Instagram, Kauana Bilhar contó que finalmente había podido cumplir de sus mayores deseos: tener un gato de raza British Shorthair. En su posteo, la influencer también le agradeció a su pareja por ayudarla a conseguir a su gato. “Gracias por creer en mis sueños cuando yo ya tenía miedo de creer. Estoy completamente realizada, feliz y aún más enamorada de ti”, le dedicó.

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