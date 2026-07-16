Walmart pone en rebaja por tiempo limitado esta laptop gamer Thunderobot RTX 5070 de 16′' con 32GB RAM, 1TB SSD y hasta 12 MSI

Walmart activó una de las ofertas más agresivas del año dentro del segmento de laptops gaming premium a través de su promoción Ahorros Flash con ventana limitada hasta las 23:59 horas del lunes 20 de julio de 2026. La Laptop gamer Thunderobot RS16 con Intel Core i9-13900HX + NVIDIA GeForce RTX 5070 + 32 GB RAM DDR5 + 1 TB SSD + pantalla QHD de 240 Hz —equipo premium de la línea Radiant 16 de Thunderobot, marca del Grupo Haier especializada en laptops gaming de alto rendimiento— pasó de $41,382 a $36,099 pesos, lo que representa un ahorro directo de $5,283 pesos sobre el precio de catálogo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El esquema de pagos contempla hasta 12 meses sin intereses de $3,008.25 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad accesible considerando la inversión premium en una laptop gaming de nueva generación. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece la laptop gamer Thunderobot RS16 frente a otras propuestas gaming premium

La Thunderobot RS16 es la propuesta actual de la línea Radiant 16 de la marca Thunderobot (perteneciente al Grupo Haier, uno de los conglomerados tecnológicos más importantes de China con presencia global) y se posiciona como equipo gaming premium con especificaciones profesionales dentro del catálogo Walmart México.

Laptop Gamer Thunderobot RS16 en Walmart Ahorro directo de $5,283. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Thunderobot para el modelo RS16 con Intel Core i9-13900HX + NVIDIA GeForce RTX 5070:

Procesador y rendimiento:

Marca: Thunderobot (marca gaming del Grupo Haier especializada en laptops gaming premium con presencia global creciente).

(marca gaming del Grupo Haier especializada en laptops gaming premium con presencia global creciente). Modelo: RS16 (línea Radiant 16 con diseño gaming premium).

(línea Radiant 16 con diseño gaming premium). Procesador: Intel Core i9-13900HX de 13ª generación con 24 núcleos + 32 hilos , frecuencia turbo máxima 5.4 GHz y 36 MB de caché inteligente . Rendimiento multinúcleo 40% superior al i9-13900H según Cinebench R20.

con , frecuencia turbo máxima y . Rendimiento multinúcleo al i9-13900H según Cinebench R20. Rendimiento profesional: capacidad para manejar multitarea pesada, renderizado 3D complejo, transmisión en vivo a 4K y juegos competitivos en máxima calidad sin thermal throttling.

Tarjeta gráfica y memoria:

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU con arquitectura Blackwell de nueva generación NVIDIA.

con arquitectura de nueva generación NVIDIA. Núcleos CUDA: 4,608 núcleos CUDA para procesamiento paralelo intensivo.

para procesamiento paralelo intensivo. Memoria de video: 8 GB GDDR7 con ancho de bits de 128 bits y ancho de banda de 384 GB/s .

con ancho de bits de 128 bits y ancho de banda de . Frecuencias: base 1,980 MHz / boost 2,347 MHz.

base 1,980 MHz / boost 2,347 MHz. DLSS 4: tecnología de generación de fotogramas por inteligencia artificial que duplica el rendimiento en juegos compatibles.

tecnología de generación de fotogramas por inteligencia artificial que duplica el rendimiento en juegos compatibles. Ray tracing de cuarta generación: trazado de rayos hardware para iluminación, reflejos y sombras hiperrealistas en tiempo real.

Memoria RAM y almacenamiento:

Memoria RAM: 32 GB DDR5-5600MT/s en 1 ranura SO-DIMM (1x32GB), con segunda ranura disponible para expansión hasta 96 GB máximo total.

en 1 ranura SO-DIMM (1x32GB), con segunda ranura disponible para expansión hasta 96 GB máximo total. Almacenamiento: 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 2280, con segunda ranura M.2 disponible para expansión hasta 8 TB total.

Pantalla y experiencia visual:

Pantalla: 16 pulgadas QHD (2560 x 1600 píxeles) con tasa de refresco de 240 Hz para juegos competitivos sin lag ni desenfoque de movimiento.

con tasa de refresco de para juegos competitivos sin lag ni desenfoque de movimiento. Color: 100% del espacio de color DCI-P3 para creación de contenido profesional con precisión cinematográfica.

para creación de contenido profesional con precisión cinematográfica. Tecnología Hummingbird Eye Protection: filtro de luz azul y ajuste dinámico de brillo para reducir la fatiga visual en sesiones prolongadas.

Conectividad y funciones adicionales:

Conectividad inalámbrica: WiFi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.x para conexión de baja latencia.

y Bluetooth 5.x para conexión de baja latencia. Puertos: múltiples puertos I/O incluyendo HDMI 2.1 + USB-C con soporte Thunderbolt + puertos USB 3.2 + entrada de audio/micrófono combinada + puerto Ethernet.

múltiples puertos I/O incluyendo HDMI 2.1 + USB-C con soporte Thunderbolt + puertos USB 3.2 + entrada de audio/micrófono combinada + puerto Ethernet. Teclado: RGB de zona única con retroiluminación personalizable mediante software Thunderobot.

con retroiluminación personalizable mediante software Thunderobot. Cámara web: integrada para videollamadas y streaming.

integrada para videollamadas y streaming. Audio: sistema de sonido con tecnología Nahimic para efectos sonoros mejorados y audio inmersivo.

sistema de sonido con tecnología para efectos sonoros mejorados y audio inmersivo. Sistema de enfriamiento: avanzado con múltiples ventiladores y disipadores para mantener temperaturas controladas y evitar thermal throttling incluso en sesiones prolongadas.

Sistema operativo y diseño:

Sistema operativo: Windows 11 preinstalado.

preinstalado. Color: negro clásico gaming con diseño sigiloso y elegante.

con diseño sigiloso y elegante. Formato: portátil profesional de 16 pulgadas con peso balanceado para transporte.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones del empaque de la laptop (aproximadamente 45 cm x 35 cm x 15 cm con peso total de 4-5 kg incluyendo empaque, cargador y accesorios), la entrega es sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye garantía oficial Thunderobot de un año completa para toda la máquina más garantía extendida de dos años en componentes principales (placa base + procesador + RAM + SSD + pantalla + teclado). Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando la laptop no haya sido registrada con cuenta Microsoft y presente sus sellos originales intactos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.