Haaland rompe otra marca: Más de 500 bebés ya llevan su nombre tras el Mundial 2026

Haaland,el futbolista noruego, se convirtió en todo un fenómeno para los mexicanos que habían puesto su esperanza en la selección de Noruega tras la eliminación de la selección mexicana del Mundial 2026. Y, aunque el noruego también quedó eliminado de la justa deportiva, parece haber causado furor en aficionados de todo el mundo, por ejemplo, en los peruanos, quienes incluso pensaron en el famoso delantero a la hora de elegir nombres para bebés.

Y es que, en este país latinoamericano más de 500 bebés ya llevan el nombre del número 9 de la selección de Noruega. Aunque el apellido del noruego, Erling Haaland, se convirtió en el nombre para bebé más popular tras el Mundial 2026, debes saber que otros futbolistas también inspiraron a cientos de padres y madres para nombrar a sus recién nacidos. ¿Le pondrías el nombre de un futbolista a tu bebé?

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Haaland ya es un nombre para bebés popular en Perú

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú, el nombre Haaland rompió récord entre los recién nacidos durante la justa deportiva. Pues, al menos, 563 bebés llevan Haaland en su nombre. Esta es la lista de los bebés que fueron bautizados con el nombre de Haaland o incluso con el nombre completo del noruego:

Haaland : 468 bebés

: 468 bebés Erling Haaland : 91 bebés

: 91 bebés Erling Braut Haaland: 4 bebés

¿Si es niño, Cabo; y si es niña, Vozinha? 🇨🇻🤩



Cientos de bebés en Perú son bautizados con nombres de astros del futbol. 🏟️



A pesar de que la selección andina no logró clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la pasión por el torneo inspiró una ola de registros oficiales… pic.twitter.com/mvJLNwKezh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

Haaland no es un nombre, sino el apellido del famoso futbolista de Noruega; sin embargo, padres y madres peruanos optaron por demostrar su admiración al jugador registrando a sus bebés con este nombre.

¿Cuáles son los nombres para bebés inspirados en futbolistas del Mundial 2026?

Aunque Haaland fue el nombre para bebés más popular, los padres y madres aficionados al futbol también se han inspirado en otros futbolistas para nombrar a sus recién nacidos. Esta es la lista de los nombres de futbolistas que se volvieron populares en el Registro Civil de Perú, a los largo de los años:

Neymar : 33 mil 809 personas

: 33 mil 809 personas Neymar Da Silva: 3 personas

Lionel: 34 mil 896 personas

Messi: 3 mil 452 personas

Lionel Messi : 292 personas

: 292 personas Ronaldo: 11 mil 834 personas

Cristiano Ronaldo : mil 181 personas

: mil 181 personas Yamal : mil 241 personas

: mil 241 personas Gavi: mil 78 personas

Brahim: 452 personas

Salah : 319 personas

: 319 personas Hakimi: 243 personas

Mbappé : 238 personas

: 238 personas Pedri: 175 personas

Rodri: 150 personas

Pero, México no se queda atrás; por ejemplo, durante el Mundial 2026 se registró un incremento de nombres de futbolistas mexicanos en el Registro Civil de Monterrey, Nuevo Léon. Por ejemplo:

Santiago por Santiago Giménez

Mateo por Mateo Chávez

Julián por Julián Quiñones

Ahora que ya conoces los nombres más populares tras el Mundial 2026, ¿elegirías uno para nombrar a tu bebé?

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