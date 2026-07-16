Liverpool remata el Motorola Moto G Max con pantalla Extreme AMOLED 1.5K de 6.78 pulgadas y cámara de 200 MP con hasta 13 meses sin intereses

Liverpool sumó a su catálogo el Motorola Moto G Max con pantalla Extreme AMOLED de 6.78 pulgadas y 256 GB de almacenamiento —smartphone lanzado oficialmente por Motorola en 2026 con la pantalla Extreme AMOLED más brillante jamás vista en la serie moto g— pasó de $9,999 a $6,999 pesos, lo que representa un ahorro directo de $3,000 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 30 por ciento.
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La tienda habilita el financiamiento a hasta 13 meses sin intereses de $538.38 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad excepcionalmente accesible para audiencia con presupuesto ajustado. Adicionalmente Liverpool ofrece las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.
Qué ofrece el Motorola Moto G Max frente a otros smartphones de gama media accesible
El Motorola Moto G Max es la propuesta más reciente y ambiciosa de la línea moto g de Motorola y se posiciona como equipo gama media con especificaciones premium dentro del catálogo actual.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Motorola para el modelo Moto G Max:
Pantalla y diseño:
- Marca: Motorola (marca histórica de telefonía móvil con más de 90 años de trayectoria, actualmente parte del grupo Lenovo).
- Modelo: moto g max (línea moto g renovada 2026).
- Pantalla: Extreme AMOLED 1.5K de 6.78 pulgadas (resolución 1,272 x 2,772 píxeles, 17% más nítida que Full HD tradicional).
- Brillo pico: 5,000 nits — la pantalla más brillante jamás vista en cualquier dispositivo de la serie moto g.
- Tasa de refresco: 120 Hz para desplazamiento suave y transiciones fluidas.
- Protección de pantalla: Corning Gorilla Glass 7i con doble resistencia a caídas y rayones frente a generaciones anteriores.
- Certificación SGS: baja luz azul para reducir fatiga ocular durante uso prolongado.
- Diseño: ultradelgado con colores seleccionados oficialmente por Pantone.
Procesador y memoria:
- Procesador: MediaTek Dimensity 6400 de gama media eficiente.
- RAM: 8 GB LPDDR5 ampliable a 24 GB con RAM Boost (tecnología que utiliza almacenamiento interno como memoria virtual).
- Almacenamiento: 256 GB internos en la versión cubierta por Liverpool.
- Almacenamiento expandible: compatible con tarjetas microSD para expansión adicional.
Cámaras y captura de imagen:
- Cámara principal: Ultra HD de 200 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS) — la más alta resolución jamás ofrecida en la serie moto g.
- Tecnología Ultra Pixel: capta 16 veces más luz que un lente convencional para fotografía en condiciones de poca luz.
- Zoom óptico: hasta 2x sin pérdida de calidad gracias al sensor de alta resolución.
- Cámara adicional: ultra angular / macro para tomas de gran angular y macro fotografía.
- Cámara frontal: para selfies con calidad detallada + videollamadas HD.
- Modos de captura: modo profesional + noche + retrato + macro + panorámica + slow motion + timelapse.
- Edición de imagen con IA: integración con Google Fotos + herramientas de edición Motorola (Borrador Mágico + Enfocar + Reimaginar + Marco Automático).
Batería y carga:
- Batería: 5,200 mAh para jornadas completas de uso continuo (hasta 2 días de uso moderado).
- Carga rápida: TurboPower 30W por cable — añade varias horas de autonomía en pocos minutos.
Resistencia y durabilidad:
- Triple certificación de resistencia al agua: IP66 (chorros de agua a presión) + IP68 (sumersión hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos) + IP69 (chorros de alta presión a altas temperaturas).
- Certificación militar MIL-STD-810H: resistencia a caídas + vibraciones + humedad + polvo + temperaturas extremas de -20°C a 60°C.
- Resistencia mejorada 2x: frente a caídas y rayones comparado con generaciones anteriores.
Audio y multimedia:
- Altavoces estéreo duales con Dolby Atmos y certificación Hi-Res Audio.
- Potencia de audio: 280% más potente que la generación anterior de la serie moto g.
- Sonido inmersivo para música, películas, series, videollamadas y gaming.
Sistema operativo y conectividad:
- Sistema operativo: Android 16 con capa de personalización Motorola Hello UI.
- Herramientas Motorola: Moto Secure para seguridad + Family Space para control parental + integración con ecosistema Google.
- Conectividad: 5G, WiFi, Bluetooth, NFC, USB Tipo-C.
- Lector de huellas: integrado bajo la pantalla.
- Desbloqueado: compatible con cualquier compañía móvil mexicana (Telcel, Movistar, AT&T, Bait, Freedompop, IZZI Mobile).
Forma de envío en Liverpool y garantía del producto
El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye un año de garantía oficial Motorola México que cubre defectos de fábrica y panel, complementada con la garantía adicional específica para la protección Corning Gorilla Glass 7i y las certificaciones de resistencia militar MIL-STD-810H e IP66/IP68/IP69. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.
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