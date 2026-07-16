Liverpool remata el Motorola Moto G Max con pantalla Extreme AMOLED 1.5K de 6.78 pulgadas y cámara de 200 MP con hasta 13 meses sin intereses

Liverpool sumó a su catálogo el Motorola Moto G Max con pantalla Extreme AMOLED de 6.78 pulgadas y 256 GB de almacenamiento —smartphone lanzado oficialmente por Motorola en 2026 con la pantalla Extreme AMOLED más brillante jamás vista en la serie moto g— pasó de $9,999 a $6,999 pesos, lo que representa un ahorro directo de $3,000 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 30 por ciento.

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La tienda habilita el financiamiento a hasta 13 meses sin intereses de $538.38 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad excepcionalmente accesible para audiencia con presupuesto ajustado. Adicionalmente Liverpool ofrece las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece el Motorola Moto G Max frente a otros smartphones de gama media accesible

El Motorola Moto G Max es la propuesta más reciente y ambiciosa de la línea moto g de Motorola y se posiciona como equipo gama media con especificaciones premium dentro del catálogo actual.

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Motorola para el modelo Moto G Max:

Pantalla y diseño:

Marca: Motorola (marca histórica de telefonía móvil con más de 90 años de trayectoria, actualmente parte del grupo Lenovo).

(marca histórica de telefonía móvil con más de 90 años de trayectoria, actualmente parte del grupo Lenovo). Modelo: moto g max (línea moto g renovada 2026).

(línea moto g renovada 2026). Pantalla: Extreme AMOLED 1.5K de 6.78 pulgadas (resolución 1,272 x 2,772 píxeles, 17% más nítida que Full HD tradicional).

(resolución 1,272 x 2,772 píxeles, 17% más nítida que Full HD tradicional). Brillo pico: 5,000 nits — la pantalla más brillante jamás vista en cualquier dispositivo de la serie moto g.

— la pantalla más brillante jamás vista en cualquier dispositivo de la serie moto g. Tasa de refresco: 120 Hz para desplazamiento suave y transiciones fluidas.

para desplazamiento suave y transiciones fluidas. Protección de pantalla: Corning Gorilla Glass 7i con doble resistencia a caídas y rayones frente a generaciones anteriores.

con doble resistencia a caídas y rayones frente a generaciones anteriores. Certificación SGS: baja luz azul para reducir fatiga ocular durante uso prolongado.

baja luz azul para reducir fatiga ocular durante uso prolongado. Diseño: ultradelgado con colores seleccionados oficialmente por Pantone.

Procesador y memoria:

Procesador: MediaTek Dimensity 6400 de gama media eficiente.

de gama media eficiente. RAM: 8 GB LPDDR5 ampliable a 24 GB con RAM Boost (tecnología que utiliza almacenamiento interno como memoria virtual).

ampliable a (tecnología que utiliza almacenamiento interno como memoria virtual). Almacenamiento: 256 GB internos en la versión cubierta por Liverpool.

internos en la versión cubierta por Liverpool. Almacenamiento expandible: compatible con tarjetas microSD para expansión adicional.

Cámaras y captura de imagen:

Cámara principal: Ultra HD de 200 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS) — la más alta resolución jamás ofrecida en la serie moto g.

con — la más alta resolución jamás ofrecida en la serie moto g. Tecnología Ultra Pixel: capta 16 veces más luz que un lente convencional para fotografía en condiciones de poca luz.

capta que un lente convencional para fotografía en condiciones de poca luz. Zoom óptico: hasta 2x sin pérdida de calidad gracias al sensor de alta resolución.

hasta gracias al sensor de alta resolución. Cámara adicional: ultra angular / macro para tomas de gran angular y macro fotografía.

ultra angular / macro para tomas de gran angular y macro fotografía. Cámara frontal: para selfies con calidad detallada + videollamadas HD.

para selfies con calidad detallada + videollamadas HD. Modos de captura: modo profesional + noche + retrato + macro + panorámica + slow motion + timelapse.

modo profesional + noche + retrato + macro + panorámica + slow motion + timelapse. Edición de imagen con IA: integración con Google Fotos + herramientas de edición Motorola (Borrador Mágico + Enfocar + Reimaginar + Marco Automático).

Batería y carga:

Batería: 5,200 mAh para jornadas completas de uso continuo (hasta 2 días de uso moderado).

para jornadas completas de uso continuo (hasta 2 días de uso moderado). Carga rápida: TurboPower 30W por cable — añade varias horas de autonomía en pocos minutos.

Resistencia y durabilidad:

Triple certificación de resistencia al agua: IP66 (chorros de agua a presión) + IP68 (sumersión hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos) + IP69 (chorros de alta presión a altas temperaturas).

(chorros de agua a presión) + (sumersión hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos) + (chorros de alta presión a altas temperaturas). Certificación militar MIL-STD-810H: resistencia a caídas + vibraciones + humedad + polvo + temperaturas extremas de -20°C a 60°C .

resistencia a caídas + vibraciones + humedad + polvo + temperaturas extremas de . Resistencia mejorada 2x: frente a caídas y rayones comparado con generaciones anteriores.

Audio y multimedia:

Altavoces estéreo duales con Dolby Atmos y certificación Hi-Res Audio .

con y certificación . Potencia de audio: 280% más potente que la generación anterior de la serie moto g.

que la generación anterior de la serie moto g. Sonido inmersivo para música, películas, series, videollamadas y gaming.

Sistema operativo y conectividad:

Sistema operativo: Android 16 con capa de personalización Motorola Hello UI.

con capa de personalización Motorola Hello UI. Herramientas Motorola: Moto Secure para seguridad + Family Space para control parental + integración con ecosistema Google.

Moto Secure para seguridad + Family Space para control parental + integración con ecosistema Google. Conectividad: 5G , WiFi, Bluetooth, NFC, USB Tipo-C.

, WiFi, Bluetooth, NFC, USB Tipo-C. Lector de huellas: integrado bajo la pantalla.

integrado bajo la pantalla. Desbloqueado: compatible con cualquier compañía móvil mexicana (Telcel, Movistar, AT&T, Bait, Freedompop, IZZI Mobile).

Forma de envío en Liverpool y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Motorola México que cubre defectos de fábrica y panel, complementada con la garantía adicional específica para la protección Corning Gorilla Glass 7i y las certificaciones de resistencia militar MIL-STD-810H e IP66/IP68/IP69. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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