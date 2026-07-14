Enfermera falsa intenta robar un bebé en una maleta; tía de la menor la enfrenta | VIDEO

Una enfermera falsa intentó robar a una bebé recién nacida en un hospital en Brasil. La mujer que se había disfrazado de trabajadora de la salud fue sorprendida in fraganti por la tía de la pequeña, quien la enfrentó y evitó el secuestro. Te contamos los detalles de esta historia.

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Captan el momento justo en que una enfermera falsa intenta robar a una bebé

En un video viral que circula en redes sociales, captó diversos instantes en el que se puede apreciar el modus operandi de una enfermera falsa que intentaba secuestrar a una bebé recién nacida en el hospital de la Maternidad Doña Evangelina Rosa, en Brasil.

En las imágenes se puede ver a la enfermera entrar al baño con una bebé en brazos y una maleta, mientras que una mujer vestida de blanco la observa, desde un rincón en un pasillo del hospital, se trata de la tía de la pequeña.

Una enfermera fue detenida tras intentar robar a un bebé de un hospital de maternidad en Brasil. Según información de la Policía Civil, la mujer era empleada del establecimiento, pero estaba de licencia Las imágenes, muestran a la enfermera ingresando al a las 12:00 am Ese día,… pic.twitter.com/TvboKHuX0f — Juan Domingo Underwood (@Ojo_Kritico) July 14, 2026

De acuerdo con los testimonios de la tía de la menor, la enfermera falsa se había llevado a la bebé con el pretexto de realizar controles médicos habituales. Sin embargo, la tía sintió desconfianza y decidió seguir a la enfermera. Gracias a esto, fue que logró evitar el secuestro de su sobrina recién nacida.

“Ella va al baño y yo ya estoy observando la situación. Siento que algo no anda bien. Cuando fui a entrar, ella ya estaba saliendo del baño con otra ropa, sin gorro de ducha, con zapatos planos beige y un vestido vaquero”, relató la tía de la pequeña a medios locales.

De pronto, se puede observar a la supuesta enfermera saliendo del baño, vestida con ropa de diario y con solo la maleta en la mano. Fue entonces que la tía de la bebé decide enfrentarla y descubre que la bebé estaba dentro de la maleta.

La tía comienza a gritar para pedir ayuda y el personal de seguridad del hospital logra detener a la enfermera falsa.

La enfermera falsa había fingido un embarazo

Tras ser detenida en el hospital, la enfermera falsa fue puesta en prisión preventiva por el presunto intento de secuestro de una menor. Tras la difusión del caso, los familiares de la enfermera falsa revelaron que fue internada en una clínica psiquiátrica.

La Policía Civil de Piauí informó que encontraron en la casa de la enfermera falsa una habitación preparada para recibir a un bebé. La mujer tenía lista una cuna, bañera, pañales y ropa de bebé.

Asimismo, trascendió que la enfermera falsa había engañado a sus familiares haciéndoles creer que estaba embarazada.

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