El truco en celulares Android para detectar si una app está espiando tu cámara o micrófono: paso a paso para verlo y bloquearlo

Usar el celular para grabar audios, hacer videollamadas o tomar fotos es parte de la rutina diaria al usar nuestro equipo. Sin embargo, hacer uso de este tipo de herramientas, como la cámara y el micrófono, también puede generar dudas respecto a la privacidad y quien puede ver lo que hacemos.

En celulares Android, la presencia de un punto verde en la pantalla puede ayudar a saber si una aplicación está usando la cámara o el micrófono en ese momento. Además, es una herramienta integrada desde Android 12 y versiones posteriores.

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¿Qué significa el punto verde en Android?

El punto verde no siempre significa que una app esté espiando, pero sí indica que la cámara o el micrófono están activos. Esto puede ocurrir al hacer:

una videollamada

grabar una nota de voz

tomar una foto

abrir una aplicación con acceso a esos permisos

De acuerdo con Google, la alerta permite revisar qué aplicación o servicio está usando la cámara o el micrófono. Si el aviso aparece cuando no se está usando ninguna función relacionada, lo mejor es tocar el indicador y revisar los permisos de la app.

¿Cómo saber qué app usa la cámara o el micrófono?

Google señala que el usuario puede tocar el indicador verde para revisar qué aplicación o servicio está usando la cámara o el micrófono. El proceso es sencillo y se hace desde la parte superior de la pantalla.

El paso a paso es:

Espera a que aparezca el indicador verde en la esquina superior derecha

Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla

Toca el indicador verde

Revisa qué app o servicio está usando la cámara o el micrófono

Toca de nuevo para entrar a la gestión de permisos

Con esto se puede detectar si el acceso corresponde a una app que se está usando o si hay una aplicación que no debería tener activo ese permiso en ese momento.

@profesiondelfuturo ⚠️ ¡Mucho cuidado si ve este punto en su celular! Eso puede significar que alguna app está usando su cámara, micrófono o ubicación. ✅ Para protegerse: Abra los ajustes, busque "Administrador de permisos", revise qué aplicaciones tienen acceso a su ubicación, cámara y micrófono. Si ve alguna app que no reconoce, desactívela o desinstálela de inmediato. Comparta este video con sus amigos y familiares para que ellos también estén protegidos. 😉 #celular #tecnologia ♬ sonido original - Clayton Uehara

¿Cómo bloquear la cámara o el micrófono en Android?

Android también permite desactivar el acceso a la cámara o al micrófono desde los ajustes rápidos. Esta opción funciona como un bloqueo general, porque impide que las apps usen esos sensores mientras el control esté apagado.

Para hacerlo:

Desliza dos veces hacia abajo desde la parte superior de la pantalla

Busca el recuadro de cámara o micrófono

Toca el control que quieras desactivar

Si no aparece, entra a “Editar” o “Añadir”

Arrastra el recuadro de cámara o micrófono a los ajustes rápidos

Si después una app intenta usar la cámara o el micrófono, puede fallar el acceso hasta que el usuario vuelva a activar el control.

¿Cómo quitar permisos a una app específica?

También se puede bloquear solo a una aplicación, sin apagar la cámara o el micrófono para todo el celular. De acuerdo con Google, desde los ajustes del teléfono se pueden cambiar los permisos de cada app y elegir si se permite o no el acceso.

El camino general es:

Abre Configuración

Entra a Apps

Selecciona la aplicación que quieres revisar

Toca Permisos

Elige Cámara o Micrófono

o Selecciona No permitir, Preguntar siempre o Permitir solo mientras se usa la app, si aparece esa opción

Este paso es útil para:

redes sociales

apps de mensajería

editores de foto

juegos o aplicaciones descargadas recientemente que no deberían necesitar acceso constante al micrófono o a la cámara

¿Dónde ver el historial de permisos en Android?

Otra herramienta oficial es el panel de privacidad. Google explica que desde ahí se puede revisar qué apps accedieron a permisos como cámara, micrófono, ubicación y otros datos. En Android 13, el historial puede mostrar actividad de los últimos siete días; en Android 12, de las últimas 24 horas.

Para revisarlo:

Abre Configuración

Entra a Seguridad y privacidad o Privacidad

o Toca Panel de privacidad

Elige Cámara o Micrófono

o Revisa qué apps tuvieron acceso y cuándo lo hicieron

También es importante mantener actualizado Android y descargar aplicaciones desde canales oficiales, ya que los permisos son una de las formas más simples de controlar qué puede hacer cada app dentro del celular.

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