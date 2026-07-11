El truco en celulares Android para detectar si una app está espiando tu cámara o micrófono: paso a paso para verlo y bloquearlo

Usar el celular para grabar audios, hacer videollamadas o tomar fotos es parte de la rutina diaria al usar nuestro equipo. Sin embargo, hacer uso de este tipo de herramientas, como la cámara y el micrófono, también puede generar dudas respecto a la privacidad y quien puede ver lo que hacemos.
En celulares Android, la presencia de un punto verde en la pantalla puede ayudar a saber si una aplicación está usando la cámara o el micrófono en ese momento. Además, es una herramienta integrada desde Android 12 y versiones posteriores.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Qué significa el punto verde en Android?
El punto verde no siempre significa que una app esté espiando, pero sí indica que la cámara o el micrófono están activos. Esto puede ocurrir al hacer:
- una videollamada
- grabar una nota de voz
- tomar una foto
- abrir una aplicación con acceso a esos permisos
De acuerdo con Google, la alerta permite revisar qué aplicación o servicio está usando la cámara o el micrófono. Si el aviso aparece cuando no se está usando ninguna función relacionada, lo mejor es tocar el indicador y revisar los permisos de la app.
¿Cómo saber qué app usa la cámara o el micrófono?
Google señala que el usuario puede tocar el indicador verde para revisar qué aplicación o servicio está usando la cámara o el micrófono. El proceso es sencillo y se hace desde la parte superior de la pantalla.
El paso a paso es:
- Espera a que aparezca el indicador verde en la esquina superior derecha
- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla
- Toca el indicador verde
- Revisa qué app o servicio está usando la cámara o el micrófono
- Toca de nuevo para entrar a la gestión de permisos
Con esto se puede detectar si el acceso corresponde a una app que se está usando o si hay una aplicación que no debería tener activo ese permiso en ese momento.
¿Cómo bloquear la cámara o el micrófono en Android?
Android también permite desactivar el acceso a la cámara o al micrófono desde los ajustes rápidos. Esta opción funciona como un bloqueo general, porque impide que las apps usen esos sensores mientras el control esté apagado.
Para hacerlo:
- Desliza dos veces hacia abajo desde la parte superior de la pantalla
- Busca el recuadro de cámara o micrófono
- Toca el control que quieras desactivar
- Si no aparece, entra a “Editar” o “Añadir”
- Arrastra el recuadro de cámara o micrófono a los ajustes rápidos
Si después una app intenta usar la cámara o el micrófono, puede fallar el acceso hasta que el usuario vuelva a activar el control.
¿Cómo quitar permisos a una app específica?
También se puede bloquear solo a una aplicación, sin apagar la cámara o el micrófono para todo el celular. De acuerdo con Google, desde los ajustes del teléfono se pueden cambiar los permisos de cada app y elegir si se permite o no el acceso.
El camino general es:
- Abre Configuración
- Entra a Apps
- Selecciona la aplicación que quieres revisar
- Toca Permisos
- Elige Cámara o Micrófono
- Selecciona No permitir, Preguntar siempre o Permitir solo mientras se usa la app, si aparece esa opción
Este paso es útil para:
- redes sociales
- apps de mensajería
- editores de foto
- juegos o aplicaciones descargadas recientemente que no deberían necesitar acceso constante al micrófono o a la cámara
¿Dónde ver el historial de permisos en Android?
Otra herramienta oficial es el panel de privacidad. Google explica que desde ahí se puede revisar qué apps accedieron a permisos como cámara, micrófono, ubicación y otros datos. En Android 13, el historial puede mostrar actividad de los últimos siete días; en Android 12, de las últimas 24 horas.
Para revisarlo:
- Abre Configuración
- Entra a Seguridad y privacidad o Privacidad
- Toca Panel de privacidad
- Elige Cámara o Micrófono
- Revisa qué apps tuvieron acceso y cuándo lo hicieron
También es importante mantener actualizado Android y descargar aplicaciones desde canales oficiales, ya que los permisos son una de las formas más simples de controlar qué puede hacer cada app dentro del celular.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.