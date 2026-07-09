La barra de sonido buena y barata de Samsung que está arrasando en las ofertas de verano

La barra de sonido Samsung HW-B450F se ha colocado entre las soundbar más populares de las ofertas de verano gracias a su súper precio en oferta y sus características pensadas para quienes buscan mejorar el audio de su televisión sin vaciar su cartera.

Esta barra de sonido es una de las mejores opciones del catálogo de Samsung que puedes conseguir a un precio muy económico, ya que ofrece un sonido envolvente, subwoofer inalámbrico y tecnologías que suelen encontrarse en equipos mucho más costosos.

Si el sonido de tu Smart TV ya no te convence o quieres disfrutar mejor de películas, videojuegos y eventos deportivos, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos cuáles son las características de esta soundbar de Samsung que, definitivamente, es una de las mejores opciones del verano.

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Samsung Soundbar B450 características

La Samsung HW-B450F/ZX integra un sistema de 2.1 canales acompañado de un subwoofer inalámbrico, lo que permite obtener graves más profundos y un audio con mayor presencia sin necesidad de instalar un sistema de cine en casa. Entre sus principales funciones destacan:

Tecnología Dolby Audio y DTS Virtual para crear una sensación de sonido envolvente.

Bass Boost, que incrementa la intensidad de los graves con solo presionar un botón.

Adaptive Sound, capaz de ajustar automáticamente el audio según el contenido que se reproduce.

Voice Enhance, pensado para hacer más claros los diálogos en películas y series.

Game Mode, que optimiza el sonido durante las partidas de videojuegos.

Night Mode, ideal para reducir los graves y escuchar con claridad sin molestar a otras personas.

Además, cuenta con conexión Bluetooth, puerto HDMI ARC, entrada óptica y reproducción mediante USB, por lo que puede conectarse fácilmente a televisores y otros dispositivos compatibles.

Samsung Soundbar B450 precio

¡Llévelo, llévelo! Uno de los principales atractivos de la Samsung HW-B450F es su precio. Durante las promociones de verano, podrás encontrar esta barra de sonido en distintas tiendas como Walmart, en donde la encontrarás con descuentos que la convierten en una de las barras de sonido Samsung más económicas del mercado.

En Walmart puedes conseguir una barra de sonido Samsung HW-B450F/ZX con un descuento de más de 500 pesos. Es decir, de $3,469 pesos la podrás conseguir por solo $2,949 pesos.

Además, Walmart siempre ofrece facilidades de pago para sus clientes; en este caso, puedes disfrutar de hasta 18 meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito. Y, para que quedes completamente contento con tu compra, si notas algún desperfecto, puedes hacer la devolución hasta 30 días después de haber recibido el producto.

Aquí te dejamos el ENLACE de compra.

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