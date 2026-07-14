Inglaterra vs Argentina: la ÉPICA historia detrás del clásico que nació tras la Guerra de las Malvinas

Cada vez que Inglaterra y Argentina se enfrentan en un torneo internacional como una Copa del Mundo, el partido trasciende lo deportivo. Detrás de una de las rivalidades más intensas del futbol internacional, existe un contexto histórico que se remonta a 1982, cuando ambos países protagonizaron la Guerra de las Malvinas, se trató de un conflicto armado que dejó profundas heridas políticas sociales y emocionales.

Aunque el fútbol y la política son ámbitos distintos, este episodio marcó para siempre la percepción de millones de aficionados y convirtió en cada enfrentamiento mundialista en un duelo cargado de simbolismo.

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México vs Inglaterra: ¿Qué fue la Guerra de las Malvinas?

La Guerra de las Malvinas fue un conflicto bélico que se desarrolló entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, por la soberanía de las islas Malvinas Georgias del Sur y las islas Sandwich del Sur, territorios administrados por el Reino Unido y reclamados por Argentina.

La invasión argentina derivó en una respuesta militar británica encabezada por el gobierno de Margaret Thatcher. Después de 74 días enfrentamientos, el Reino Unido recuperó el control de las islas.

Dacuerdo con cifras oficiales, 649 militares argentino, 255 británicos y tres civiles isleños muriero durante el conflicto.

¿Cómo nació el Clásico de las Malvinas?

La tención histórica se traslado al deporte cuatro años después del conflcito, durante los Cuartos de Final del Mundial de México 1986. En aquel encuentro, Diego Armando Maradona anotó dos de los goles más recordados en la historia del fútbol, la “Mano de Dios”, gol validado por el árbitro pese a haber sido marcado con la mano y el denominado “Gol del Siglo”, considerado por la FIFA como una de las mejores anotaciones de todos los tiempos, tras recorrer más de medio campo, dejando atrás a varios rivales.

Argentina ganó 2-1 y avanzó hasta conquistar el la Copa del Mundo, alimentando una rivalidad que desde entonces ha protagonizado capítulos memorables como en Francia 1998, Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, y otros torneos internacionales.

En la actualidad, el Inglaterra vs Argentina representa mucho más que un encuentro de fútbol, es un duelo con un enorme peso histórico cultural y deportivo que despierta pasión en ambos países y en millones de aficionados en el resto del mundo.

Si bien las relaciones diplomáticas entre ambas naciones han evolucionado con el paso de las décadas, el recuerdo de la Guerra de las Malvinas y los históricos enfrentamientos mundialistas mantienen viva una rivalidad que sigue escribiendo nuevos capítulos.

¿Crees que el fútbol pueda separar la competencia deportiva de los conflictos históricos o algunas rivalidades están destinadas a trascender las canchas?

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