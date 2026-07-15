Amazon remata Samsung Galaxy SmartTag2: tiene un descuento de más de mil 500 pesos

Si eres de los que seguido pierde las cosas como las llaves, tu cartera e incluso tu maleta de viaje, esta oferta de Amazon te va interesar ya que el paquete de Samsung Galaxy SmartTag2 tiene un descuento del 65%, al pasar de $2 mil 395.01 pesos a $847.76 pesos.

El paquete con cuatro localizadores Bluetooth está disponible en una promoción que llama la atención de usuarios de dispositivos Galaxy, ya que este accesorio fue diseñado para ayudar a localizar objetos personales mediante la aplicación SmartThings Find, disponible para teléfonos y tabletas Samsung con Android 11 o superior.

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Oferta de Amazon: Galaxy SmartTag2 con más de 60% de descuento ¿Pierdes las llaves o la cartera? Este Samsung SmartTag2 tiene un descuento de más de mil 500 pesos

¿Cómo funciona el Samsung Galaxy SmartTag2?





El Galaxy SmartTag2 se vincula al smartphone mediante Bluetooth y permite rastrear artículos como llaves, mochilas, carteras, equipaje o incluso la transportadora de una mascota.

Cuando el objeto se encuentra cerca, la función Search Nearby ofrece indicaciones para llegar a él, y si no lo encuentras a simple vista, el usuario puede hacer que el dispositivo emita un sonido para facilitar su ubicación.

Además, cuando el SmartTag2 queda fuera del alcance del Bluetooth, puede apoyarse en la red SmartThings Find, que utiliza dispositivos Galaxy participantes para ayudar a localizar el objeto.

Relax, it's tagged! Galaxy SmartTag2 makes it easy to

find your stuff. Track them down with detailed

directions in Compass View, review your location history

and even receive alerts if your tag moves too far. #BetterTogetherWithSamsung pic.twitter.com/oGrnyFysHh — Samsung Mobile NG (@samsungmobileng) March 9, 2025





Características del Samsung Galaxy SmartTag2

Entre las principales especificaciones del Galaxy SmartTag2 de destacan:

Paquete de cuatro SmartTag2 (dos negros y dos blancos)

(dos negros y dos blancos) Resistencia al agua y polvo IP67

Hasta 500 días de duración de batería, con posibilidad de extenderse en modo ahorro de energía

Compatibilidad con dispositivos Samsung Galaxy con Android 11 o superior

con Android 11 o superior Alcance Bluetooth de hasta 120 metros en condiciones ideales

Integración con dispositivos del ecosistema SmartThings para automatizaciones del hogar.

El Samsung Galaxy SmartTag2 está pensado especialmente para quienes suelen extraviar objetos de uso cotidiano o viajan con frecuencia y desean tener mayor control sobre su equipaje.

Cabe decir que la experiencia completa está diseñada para el ecosistema Samsung Galaxy, por lo que no ofrece compatibilidad general con dispositivos iPhone ni con teléfonos Android de otras marcas.

Con promociones como esta, los localizadores inteligentes se consolidan como uno de los accesorios tecnológicos más útiles para el día a día, y con esta oferta de Amazon podría ser más fácil que los puedas comprar.

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