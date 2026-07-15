Liverpool remata el masajeador corporal ideal para adultos con función de calor infrarrojo que alivia tensión muscular en cuello y espalda

El Masajeador corporal con función de calor infrarrojo —dispositivo multifuncional para aliviar tensión muscular acumulada en cuello, hombros, espalda, cintura, piernas y abdomen— pasó de $916.99 a $416.90 pesos en Liverpool, lo que representa un ahorro directo de $500.09 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 54.5 por ciento, uno de los porcentajes más altos del segmento en el catálogo actual de la tienda departamental. L

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 6 meses sin intereses de $69.50 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad excepcionalmente accesible que permite adquirir el dispositivo sin comprometer el presupuesto familiar. Adicionalmente Liverpool ofrece las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. El producto se comercializa a través del marketplace de Liverpool con el vendedor XelHa.

Qué ofrece el masajeador corporal con calor infrarrojo del catálogo Liverpool

El masajeador corporal con función de calor infrarrojo es una de las propuestas más completas dentro del segmento accesible de dispositivos de bienestar y relajación disponibles en Liverpool. Se posiciona como propuesta ideal para adultos mexicanos con tensión muscular acumulada por jornadas laborales prolongadas frente a la computadora, dolor cervical por mala postura, contracturas en espalda y cuello asociadas al estrés cotidiano, o simplemente para audiencia que busca un momento de relajación en casa sin la inversión típica del segmento premium ($2,000-$5,000 pesos por dispositivos comparables en el catálogo Liverpool).

Masajeador corporal en Liverpool Ahorro directo de $500 respecto al precio original. (Liverpool)

Estas son las características principales que se pueden esperar del dispositivo según la ficha oficial de Liverpool y las funciones estándar del segmento accesible con calor infrarrojo:

Categoría: dispositivo eléctrico de bienestar y relajación en casa clasificado en la sección Belleza / Spa / Masajes del catálogo Liverpool.

dispositivo eléctrico de clasificado en la sección Belleza / Spa / Masajes del catálogo Liverpool. Color: Negro clásico ideal para uso en casa u oficina sin destacar visualmente en el ambiente.

clásico ideal para uso en casa u oficina sin destacar visualmente en el ambiente. Función principal: calor infrarrojo integrado que penetra profundamente en las fibras musculares para acelerar la relajación de la tensión acumulada y estimular la circulación sanguínea de la zona tratada.

que penetra profundamente en las fibras musculares para acelerar la relajación de la tensión acumulada y estimular la circulación sanguínea de la zona tratada. Sistema de masaje: cabezales rotativos con dirección bidireccional que simulan el movimiento de las manos de un masajista profesional, típicos del sistema shiatsu de origen japonés (técnica de masaje con presión digital que trabaja puntos energéticos del cuerpo).

que simulan el movimiento de las manos de un masajista profesional, típicos del sistema de origen japonés (técnica de masaje con presión digital que trabaja puntos energéticos del cuerpo). Velocidades ajustables: tres niveles de intensidad para adaptar el masaje al nivel de tensión y preferencia personal (desde suave relajante hasta profundo intenso).

para adaptar el masaje al nivel de tensión y preferencia personal (desde suave relajante hasta profundo intenso). Uso multifuncional: diseñado para masajear cuello, hombros, espalda, cintura, piernas, brazos y abdomen con un solo dispositivo, aprovechando su diseño ergonómico y asas laterales para regular la presión aplicada.

diseñado para masajear con un solo dispositivo, aprovechando su diseño ergonómico y asas laterales para regular la presión aplicada. Diseño ergonómico: forma anatómica que se adapta a las curvas del cuerpo con asas laterales de sujeción que permiten al usuario controlar la profundidad y presión del masaje simplemente ejerciendo más o menos fuerza sobre el dispositivo.

forma anatómica que se adapta a las curvas del cuerpo con que permiten al usuario controlar la profundidad y presión del masaje simplemente ejerciendo más o menos fuerza sobre el dispositivo. Sistema de seguridad: apagado automático tras aproximadamente 15 minutos de uso continuo para prevenir sobrecalentamiento y sobre-masaje excesivo de una misma zona.

tras aproximadamente 15 minutos de uso continuo para prevenir sobrecalentamiento y sobre-masaje excesivo de una misma zona. Alimentación: funcionamiento con cable eléctrico conectado a toma corriente estándar mexicana (110V), ideal para uso en casa u oficina.

funcionamiento con conectado a toma corriente estándar mexicana (110V), ideal para uso en casa u oficina. Material: construcción con materiales lavables y resistentes al desgaste típico del uso cotidiano prolongado.

Forma de envío en Liverpool y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente a través del marketplace de Liverpool con el vendedor XelHa, con cobertura nacional y envío gratuito. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones compactas del empaque del masajeador, la entrega es sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El dispositivo incluye garantía estándar Liverpool que cubre defectos de fabricación por el periodo especificado en la política de garantía del vendedor XelHa dentro del marketplace de Liverpool. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía en caso de incidencia.

Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra. En caso de defecto detectado dentro del periodo de garantía, el servicio postventa se gestiona directamente con el vendedor XelHa a través del marketplace Liverpool.

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