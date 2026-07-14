Bodega Aurrera remata aire acondicionado Minisplit LG Inverter de 12,000 BTU’s con hasta 9 meses sin intereses

Bodega Aurrera tiene en rebaja el Aire Acondicionado Minisplit LG Inverter de 12,000 BTU’s, modelo VC121H10, con función de frío y calor y suministro de energía de 115V.

El equipo cuenta con tecnología Inverter, que ajusta la velocidad del compresor para un consumo eléctrico más eficiente, y está pensado para uso residencial en espacios de hasta 16 metros cuadrados. El producto está disponible con envío y entrega estimada para el mismo día en algunas zonas, y cuenta con devolución hasta 30 días después de recibido.

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El precio del aire acondicionado minisplit LG en Bodega Aurrera: ¿cuántos meses sin intereses tiene?

El aire acondicionado Minisplit LG Inverter de 12,000 BTU’s bajó su precio en Bodega Aurrera de $8,499 a $6,890, un ahorro de $1,609.00 sobre el precio original.

Además del descuento, Bodega Aurrera ofrece distintos esquemas de meses sin intereses (MSI) para este equipo:

3 meses de $2,296.67

6 meses de $1,148.33

9 meses de $765.56

Además, existe una opción exclusiva con tarjeta BBVA: 12 meses de $861.25, con un total de $10,335.

Aire acondicionado El minisplit LG de 12,000 BTU's se puede conseguir en hasta 9 MSI en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el aire acondicionado Minisplit LG de 12,000 BTU’s que ofrece Bodega Aurrera?

El modelo VC121H10 cuenta con tecnología Inverter, que ajusta la velocidad del compresor para optimizar el consumo de energía, y con oscilación automática en 4 direcciones para distribuir el aire de forma uniforme en la habitación. Incluye la función SmartDiagnosis, que mediante un indicador Smart LED informa sobre cualquier anomalía del equipo para poder contactar al centro de servicio.

El equipo ofrecido en Bodega Aurrera también cuenta con Smart Operation, que configura automáticamente los modos de enfriamiento, ventilador y deshumidificador según la temperatura del ambiente, y con reinicio automático en caso de interrupción de corriente. Su función de calefacción funciona mediante bomba de calor.

En cuanto a especificaciones técnicas, el equipo tiene una potencia de 1,600 W, opera con 13 amperios y tiene un cable de 3 metros de longitud. Su clasificación de decibeles es de 41 dB y cuenta con filtros reutilizables. El peso del producto ensamblado es de 7.5 kg, con dimensiones de 19.70 x 78.10 x 27.40 cm.

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