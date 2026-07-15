Razón por la que NO debes dejar tu cargador enchufado: hábito riesgoso que te podría salir caro

Dejar el cargador del celular conectado al enchufe, incluso cuando no está cargando ningún dispositivo es una práctica muy común; sin embargo, especialistas en seguridad eléctrica y fabricantes coinciden en que este hábito puede acortar la vida útil del adaptador, aumenta el consumo de energía y en determinadas circunstancias, representar un riesgo para los equipos.

Aunque los cargadores modernos incorporan sistemas de protección que reducen significativamente los peligros, mantenerlos conectados de forma permanente no es la opción más recomendable, especialmente si permanecen sin uso durante largos periodos.

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¿Qué pasa cuando dejas un cargador eschufado?

Aunque no esté conectado a un teléfono o a una tableta, el adaptador sigue recibiendo corriente eléctrica, esto significa que algunos de sus componentes electrónicos permanecen activos y experimentan un desgaste gradual con el paso del tiempo.

Además el cargador registra un consumo de energía en modo de espera, más conocido como consumo fantasma o vampiro. En un solo dispositivo, este gasto es mínimo, pero cuando existen varios cargadores conectados de manera permanente, el consumo acumulado puede reflejarse en la factura eléctrica.

Principales riesgos de dejar tu cargador enchufado y sin utilizar

Uno de los mayores riesgos son las variaciones de voltaje, especialmente durante las tormentas eléctricas o fallas en el suministro eléctrico. Una sobrecarga puede dañar el cargador e incluso afectar al dispositivo que posteriormente se conecte.

Los especialistas también advierten acerca del uso de cargadores genéricos o sin certificación, ya que algunos no cumplen con los estándares internacionales de seguridad y tienen mayor posibilidad de presentar sobrecalentamiento, cortocircuitos o fallas internas.

También recomiendan reemplazar inmediatamente cualquier cargador que presente gritas, deformación, c ables desgastados, olor a quemado o calentamiento excesivo.

Mejores prácticas a la hora de usar el cargador de tus dispositivos

Los expertos aconsejan utilizar siempre cargadores originales o certificados por el fabricante del dispositivo y desconectarlos cuando no vayan a utilizarse durante un periodo prolongado.

Este sencillo hábito ayuda a prolongar la vida útil del adaptador, reduce el desgaste de sus componentes y disminuye la posibilidad de daños provocados por fluctuaciones eléctricas.

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