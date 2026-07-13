“Dios es grande”: Exreina de belleza sobrevive a caída de avioneta en Pesquería y pide ayuda por Instagram

Una avioneta de Aerus cayó en Pesquería, Nuevo León y, de manera sorprendente, todos sus tripulantes sobrevivieron al accidente. De hecho, fue una de las pasajeras, Ingrid Valenzuela Martínez, quien solicitó ayuda a través de su cuenta de Instagram.

El video en el que la joven narra los primeros minutos tras la caída de la avioneta se volvió viral en redes sociales. Te contamos los detalles de este impactante caso.

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Ingrid Valenzuela narra los primeros minutos tras la caída de la avioneta en Pesquería

En el video que conmocionó a las redes sociales, se puede ver a Ingrid Valenzuela, visiblemente afectada, relatar que acaba de sobrevivir al desplome de la avioneta en la que viajaba. En el video en el que se lee: “Dios es grande”, la mujer asegura que solo tiene algunas contusiones.

🚨 A través de sus redes, Ingrid Valenzuela compartió una serie de videos luego de que la aeronave en que viajaba se desplomara a la altura del río Zacatequitas, en Apodaca.



Junto a Valenzuela, viajaban Diego Elías Galván y Enrique Berra Mellado, quienes también resultaron… pic.twitter.com/qo3ulVwlPv — INFO7MTY (@info7mty) July 14, 2026

En las imágenes se puede ver a la avioneta impactada en la vegetación, mientras que el piloto de la aeronave pide ayuda e intenta dar su ubicación a través de la radio.

“Quedamos en medio de la nada”, explica la mujer, mientras continúa grabando a la avioneta caída.

Más adelante, el clip muestra que finalmente, ella y el resto de los pasajeros fueron rescatados y trasladados en ambulancias al Doctors Hospital East, para recibir atención médica. El aterrizaje de emergencia dejó tres lesionados, pero afortunadamente, todos están fuera de peligro.

¿Quién es Ingrid Valenzuela, sobreviviente de la avioneta que se desplomó en Pesquería, Nuevo León?

A través de un comunicado, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que en la aeronave de Aerus viajaban tres personas, dos tripulantes y una pasajera, Ingrid Valenzuela Martínez.

La sobreviviente que estremeció a las redes sociales al solicitar ayuda tras el accidente de la avioneta en la que viajaba es abogada, exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer en Acuña y excandidata a alcaldesa de dicha ciudad de Coahuila, en 2021.

Además, la mujer de 31 años ganó el título de Mrs Worldwide USA 2024 el Rostro del año 2024.

¿Por qué se desplomó la avioneta en Pesquería?

De acuerdo con el comunicado oficial de la Agencia Federal de Aviación Civil, este lunes 13 de julio, alrededor de las 14:45 horas, la aeronave declaró emergencia por paro de motor, por lo que el piloto procedió a realizar un aterrizaje de emergencia en el poblado de Zacatequita.

La AFAC informó que se inició una investigación para establecer las causas del accidente; por su parte, Aerus aseguró que colaborará con las autoridades hasta concluir la investigación.

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