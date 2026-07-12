Accidente en la México-Puebla provoca retrasos este domingo: Bloqueos carreteras hoy 12 de julio

Es domingo y qué mejor que darse una escapada con la familia, es por eso que te contamos cómo avanzan la carreteras y autopista del país durante este 12 de julio.

De acuerdo a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, este domingo la principal afectación se encuentra en Ent. Carr. México-Puebla debido a un accidente vial.

No obstante, también se presentan afectaciones en carreteras de Mazatlán, Sinaloa; mientras que se restableció la circulación de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

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Minuto a minuto de carreteras y autopistas en México hoy 12 de julio

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